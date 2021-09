Falleció «El Gran Bailarín» y maestro de la Salsa Roberto Roena (+ vídeo)

Compartir





















La supermodelo Linda Evangelista desfigurada tras un tratamiento estético. La mujer de 56 años, está «irreconocible» después de haber quedado «brutalmente desfigurada»; según explica ella misma en su cuenta de Instagram.

Linda Evangelista denuncia haber quedado «permanentemente deforme», después de que la criolipolisis (una intervención para reducir grasa) a la que se sometió surtiera el efecto contrario; explica en un comunicado que titula «La verdad, mi historia».

Evangelista explicaba este jueves en su red social, con más de 900.000 seguidores, por qué había desaparecido de la escena pública y no había vuelto a las pasarelas como muchas de sus compañeras, las míticas «top models» de los 90, entre ellas Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

La razón: «he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido»; explica.

«Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, ‘irreconocible'»; añade.

«He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP»; explicaba Evangelista, «un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento».

Sumida en una profunda depresión

La supermodelo afirma que la hiperplasia no solo ha destruido su manera de vivir, sino que además le ha sumido en una profunda depresión; «Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa».

Con esta denuncia, concluye en el comunicado, «intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia; me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma».

Demanda por $50 millones

Evangelista presentó una demanda judicial alegando que un procedimiento de congelación de grasa la dejó permanentemente desfigurada y arruinó su carrera profesional. La demanda la introdujo el pasado martes en un tribunal federal de Nueva York contra Zeltiq por negligencia, publicidad engañosa; alegando que la compañía no advirtió a los clientes sobre los posibles efectos secundarios. La demanda dice que Evangelista se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda, flancos y barbilla; la cirugía correctiva no había funcionado para reparar la HAP. Ella está buscando US$ 50 millones en daños por pérdida de ingresos y angustia emocional; diciendo que no ha podido trabajar como modelo y no ha ganado nada como modelo desde 2016. https://twitter.com/CoraFacha/status/1441371005830664193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1441371005830664193%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCoraFacha2Fstatus2F1441371005830664193widget%3DTweet ACN/MAS/Agencias

