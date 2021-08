Compartir





















La atención a las personas con insuficiencia renal de Carabobo cada día desmejora, desde hace varios meses familiares de pacientes denuncian que reciben menos horas de tratamiento en los centros de diálisis.

La deficiencia en los servicios públicos y falta de transporte público impacta en la calidad de la diálisis que reciben estos ciudadanos.

Pacientes renales advirtieron que desde hace meses están recibiendo menos horas de diálisis de las cuatro que deben tener, situación que afecta su organismo.

Rafael Moreno, con insuficiencia renal, reclamó que reciben dos horas y media pero nunca son completas.

«Es un problema para el organismo de uno porque no estamos recibiendo la diálisis reglamentaria que nos toca», dijo.

Moreno mencionó que la respuesta que les dan es porque el personal del centro de diálisis no tiene transporte, que no están las enfermeras, etc.

Familiares de pacientes mantienen limpias las áreas del centro de diálisis

Aleisa de Castro tiene un año y medio acompañando a su esposo y durante este tiempo solo se ha encontrado con inconvenientes.

«A veces no llega la persona que hace la limpieza, falta tres o cuatro días a la semana. Muchos de nosotros nos vemos en la obligación de hacer algún aporte para que los pacientes del centro de diálisis puedan estar en una condición mejor».

De Castro aseguró que a su esposo también le han quitado horas de diálisis, «nos angustiamos porque no están tratando a nuestros familiares de la mejor manera».

Los familiares deben pagar camiones cisternas de agua e incluso deben conseguir el combustible para que se traslade el vehículo.

