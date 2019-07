Familiares de detenidos en CICPC Plaza de Toros denuncian violación a los DD. HH.

Up Next

Indicaron que desde el Cicpc les piden que compren ropa amarilla para toda la semana, monto que aseguran que no pueden asumir, «cada mono cuesta 60mil bs, acá todos somos humildes», dijo Evelyn Escalona.

Relataron que algunos detectives botaron la semana pasada las pertenencias de los privados de libertad , Angelina Aguilar, contó que deben pasarle la comida en bolsas, situación que rechaza «porque ellos no son unos perros para andar comiendo en esa condición (…) algunos duermen en colchonetas pegados con los otros, otros duermen parados si no tienen colchonetas, eso está horrible allá adentro, hay cuatro calabozos».