Famoso cineasta Kim Ki-Duk murió a causa del covid-19

Los fanáticos de la franquicia Star Wars, recibieron excelentes noticias durante la noche del jueves. La empresa Disney anunció una nueva serie sobre el personaje Ahsoka Tano que recientemente apareció en su otra serie estelar «The Mandalorian», y ofreció detalles sobre sus otras producciones en filmación, como lo son: Obi-Wan y Lando.

Adicionalmente, la directora Pattie Jenkins está dirigiendo una nueva película llamada «Rogue Squadron», ambientada en las luchas de los pilotos de cazas Alas-X de la Alianza Rebelde contra el Impero Galáctico en los tiempos de las películas originales (Episodios del 4 al 6)

Ahsoka Tano: la nueva serie de Disney+

El personaje favorito de los fanáticos es Ahsoka Tano, que se vio por primera vez en las series animadas «Star Wars: The Clone Wars» y «Star Wars Rebels». Sin embargo, la actriz Rosario Dawson llevó este personaje a un nuevo nivel de acción en vivo, durante la segunda temporada de la serie The Mandalorian en Disney+. Ahora, Ahsoka tiene su propio programa independiente, para delicia de los fanáticos de la Guerra de las Galaxias.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020



La interpretación de Rosario Dawson del personaje, significaba que era necesario realizar algunos cambios en la apariencia de Ahsoka para la transición a un formato de acción en vivo, de modo que el trabajo de acrobacias durante las peleas con sables de luz se pudiera realizar más fácilmente.

No se ha revelado mucho hasta ahora sobre la nueva serie de acción en vivo de Ahsoka Tano para Disney Plus, pero con los dedos cruzados podemos esperar ver más personajes de «Star Wars: The Clone Wars» y «Star Wars: Rebels» aparecer en las nuevas aventuras de Tano.

Nuevos proyectos de la franquicia Star Wars

Disney compartió más información sobre la serie de Obi-Wan Kenobi, que llegará pronto a Disney Plus. La serie comienza unos 10 años después de los eventos de «Star Wars: Revenge of the Sith» (La Venganza del Sith).

Quizás la mejor parte de esta noticia es que el actor: Hayden Christensen está de regreso como Darth Vader, ya que fue él quien caracterizó al personaje de Anakin Skywalker en sus años de juventud, en las primeras películas de la saga (Episodios del 1 al 3).

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020



La serie «Lando» se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo, pero estará encabezado por Justin Simien, quien dirigió la exitosa «Dear White People». La presentación de la serie, mostró una lista de fotogramas que compilaba imágenes antiguas de Lando, ambientadas con el tema funky de Cowboy Bebop. Eso tda una idea de la sensación de atraco de esta nueva producción.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020



Patty Jenkins, la famosa directora de la película Wonder Woman (La Mujer Maravilla), informó a través de sus redes que está dirigiendo una película sobre el guión de Rogue Squadron. Aunque se sabe muy poco sobre esta película, llegará a los cines en 2023.



[Fuentes]: ACN | CNet | Redes

No dejes de leer: Harrison Ford regresará en una quinta película de Indiana Jones

* Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN