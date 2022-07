Fanáticos celebraron en las redes sociales los 75 años de Gualberto Ibarreto

Compartir

El músico venezolano Gualberto Ibarreto, es tendencia en las redes sociales, gracias que sus fanáticos celebraron sus 75 años de vida con emotivos mensajes.

Los seguidores del cantautor venezolano, quien popularizó la canción «Cristal» de Simón Díaz, así como instituciones y personalidades públicas, expresaron sus felicitaciones al intérprete quien nació el 12 de julio de 1947, en el estado Sucre.

Este legendario cantante cumple hoy 75 años. A cuerpo cobarde, El ladrón de tu amor y María Antonia, clásicos de su amplio repertorio ¿Su nombre? pic.twitter.com/TPiUOgkgsQ — PantallaDeOro (@PantallaDeOro) July 12, 2022

De igual manera lo hizo su hija, Elena Ibarreto, quién dejó un hermoso mensaje a su padre Gualberto por sus 75 años de vida.

«Hoy quiero decirte cuánto te amo y cuánto significas para mí, cada día que pasa voy creciendo y me voy dando cuenta de la gran persona que eres. Eres para mí tan especial. Gracias por tus cuentos, historias, paseos y por tu mano fuerte que me acompaña y me enseña el mundo. Gracias papá por estar a mi lado en las buenas y en las malas. Nunca existirá para mí, maestro como tú», reseñó.

A principios de 2021 el maestro se vio complicado al ser diagnosticado con coronavirus, situación de la cual pudo salir ileso.

Ibarreto fue declarado en 2011 Patrimonio Cultural viviente de Venezuela por la Asamblea Nacional, debido a su destacada trayectoria como cultor popular venezolano.

Cuenta con más de 15 producciones musicales en su repertorio y las más conocidas son A Cuerpo Cobarde, María Antonia, La Carta, El Ladrón de tu Amor y más, de las cuales es autor de letra y música.

El también experto en géneros musicales como la malagueña, la jota margariteña, la jota carupanera y otros, incursionó también en la televisión y el cine como productor, vocalista y actor.

ACN/ Entorno Inteligente

