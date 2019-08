FARC anunció regreso «a las armas» y comunidad internacional lo rechaza (+ vídeo)

El nivel de alerta del gobierno norteamericano, respecto a la amenaza del huracán Dorian, ha sido elevado recientemente, esperándose un impacto directo en el sur de la Florida en las próximas 72 horas, de acuerdo a fuentes de la NASA.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU., han establecido una escala denominada HURCON (Hurricane Condition), la cual cuenta con siete niveles de alerta, que permiten organizar y planificar el personal y sus instalaciones ante los eventos climáticos.

Recientemente, han elevado el nivel de alerta a HURCON 4, lo cual significa que se esperan vientos destructivos e inundaciones dentro de las próximas 72 horas.

Las instalaciones de la NASA en el sur de la Florida, así como su personal se encuentran en alerta ante la inminencia de un impacto directo del huracán Dorian en esa zona.

La NASA, tiene la capacidad de mirar bajo el «capó» de las nubes que impulsa un ciclón tropical y estimar las tasas de lluvia que ocurren.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas), informó que se espera que la llegada del huracán produzca una importante acumulación de lluvia desde este fin de semana, hasta principios de la próxima semana.

La región central y el noroeste de Bahamas serán severamente afectados, así como las zonas costeras del sureste de los Estados Unidos donde la NASA tiene emplazadas importantes instalaciones operativas.

Según el NHC, estas lluvias puede causar inundaciones repentinas que incluso resultan en amenazas la vida de los residentes en esas zonas.

Según la NASA, Dorian se está moviendo hacia el noroeste cerca de 20 kph, y se espera que este movimiento continúe hasta el viernes.

Se pronostica, que el avance de Dorian ocurrirá en dirección hacia el oeste-noroeste, hasta el viernes por la noche, momento en el cual alcanzará la corriente del golfo.

Por ahora, los vientos máximos sostenidos son cerca de 140 kph, con ráfagas más altas. Sin embargo, la NASA pronostica el fortalecimiento de la tormenta durante los próximos días; cuando el huracán se encuentre con la corriente del golfo.

Por lo tanto, se espera que Dorian se convierta en un importante huracán de categoría 4; según la escala Saffir-Simpson, para el día viernes en la noche.

Es probable que el fuerte oleaje empiece a afectar las costas al este de las Bahamas; así como la costa sudeste de los Estados Unidos durante los próximos días.

Estas marejadas pueden causar olas que pongan en riesgo la vida de los residentes.

Por esa razón, las fuerzas armadas de EE.UU. han elevado su nivel de alerta a HURCON 4, pero mientras mas se acerque la amenaza a su territorio, ese nivel de alerta irá siendo ajustado hasta alcanzar el HURCON 1E (Estado de Emergencia).

