FBI afirma que el Covid-19 «probablemente» se originó en un laboratorio de Wuhan

36 personas fallecidos y al menos 85 heridos dejó un accidente de dos trenes al norte de Larissa, en Grecia central, informó este miércoles el servicio de bomberos.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la colisión ocurrió entre un tren en el que viajaban 346 pasajeros; desde Atenas a Tesalónica y un convoy de mercancías.

Así mismo, el organismo bomberil detalló que 66 personas permanecen hospitalizadas; seis de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Los bomberos estiman que probablemente aumente el número de muertos, pues entre los restos del tercer vagón de pasajeros recuperaron dos cadáveres y todavía se encuentra una decena de cadáveres.

En los dos trenes, uno de pasajeros y otro comercial, viajaban 346 viajeros y 20 tripulantes; explicó la empresa ferrocarril Hellenic Train.

Vale mencionar que los trenes chocaron poco antes de la medianoche de este miércoles cerca de Tempe.

Esta es una pequeña localidad situada en un valle; donde se encuentra un túnel ferroviario, a unos 300 kilómetros al norte de Atenas.

Según la prensa local, el jefe de estación y el representante de la empresa fueron interrogados por la policía; mientras que la Fiscalía ha emitido una orden para que se investiguen las causas del siniestro.

Todo indica que los trenes, operados ambos por Hellenic Train, circulaban en la misma vía a gran velocidad en el momento del choque; por lo que los respectivos conductores y otros miembros de las tripulaciones murieron en el accidente.

Por su parte, el presidente del gremio de conductores de trenes de Grecia, Kostas Geridunias; denunció en la televisión privada de ERT el estado de deterioro en el que se encuentra la infraestructura ferroviaria del país.

“Nada funciona, todo se hace manualmente, estamos en modo manual en todo el eje Atenas-Tesalónica. Los semáforos tampoco funcionan. Si lo hicieran, los conductores verían los semáforos en rojo y se detendrían a tiempo”, señaló.

Afirmó que, por este motivo, los conductores dependen casi por completo de las informaciones que reciben de los jefes de las estaciones pertinentes, recalcó Geridunias.

The clean up process and and rescue mission is still underway over 12 hours since the crash. So far only bodies pulled out from the wreckage. @CGTNEurope #Greece #greecetraincrash #trainaccident #greecetrain #Τεμπη #λαρισα #Τεμπη_Τραγωδια pic.twitter.com/2ioPrRfcNG

— Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) March 1, 2023