El FBI rescató a niña de 8 años de las manos de un sádico desnudo (Video)

Agentes del FBI rescataron a una niña secuestrada de 8 años y apresó a un sádico desnudo en un hotel situado en Texas, Estados Unidos.

El plagio de la menor ocurrió el pasado mes de mayo, pero ahora el FBI divulgó la épica acción. El secuestrador Michael Webb, de 51 años, sometió a la madre de la niña cuando caminaban por la calle y se llevó por la fuerza a la víctima.

En la ciudad de Fort Worth, Texas la madre denunció que un hombre le arrebató a la menor de sus brazos y huyó con ella en un automóvil. Ello desencadenó luego una frenética búsqueda que consternó a la opinión pública. La progenitora dijo que trató de saltar dentro del vehículo y salvarla, pero el hombre la empujó y se fue.

El pasado 18 de mayo a la niña Salem Sabatka, de 8 años, la secuestraron a plena luz del día. Horas más tarde el FBI encontró al pedófilo desnudo en la habitación de un hotel. La niña la mantenía oculta en el pote de la ropa sucia.

En las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, se ve cómo el FBI golpea con un ariete la puerta de la habitación donde se esconde el secuestrador. «Abre la puerta, Abre la puerta», le gritan al delincuente. Luego se ve cuando el pedófilo desnudo sale y se entrega.

«¡Oye! ¡Aquí está ella! La tenemos, la tenemos a ella ”, le dice el oficial a su equipo mientras la cubre con una toalla y la saca de la habitación. Después, un uniformado se lleva en brazos a la menor por las escaleras.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Body camera video shows police finding and saving a kidnapped girl in a dramatic rescue. @PierreTABC has the story. https://t.co/45E8WU9IS0 pic.twitter.com/LhiYAWBk57

