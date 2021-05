La FCJP de la UC anunció inscripciones para el curso introductorio

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad de Carabobo (UC), informó que los interesados ya pueden solicitar el ingreso para participar en el Curso Introductorio para optar a estudiar las carreras de Derecho, Estudios Políticos, Ciencias Fiscales y Ciencias Forenses.

En este sentido, indicaron en su página web https://admision.fcjp.uc.edu.ve/index.php?id_proceso=12 que para registrarte como aspirante en el 2021 debes; realizar la solicitud de registro en línea desde el 03/05/2021 hasta el 29/06/2021.

Luego, formalizar el registro desde el 04/05/2021 hasta el 30/06/2021, para ello los aspirantes deben acudir a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la FCJP (Campus Bárbula); en horario de 8:00 am a 11:00 am los días martes, miércoles y jueves.

Al momento de asistir, deben consignar una copia de la cédula de identidad ampliada y sin recortar en una hoja tamaño carta; deben estar registrados en el Sistema Nacional de Ingreso y poseer el certificado de participación. También, cancelar el arancel de registro equivalente a 0.8 Petros según la tasa oficial. Además, llevar impreso el Carnet de Identificación.

El paso a seguir, es que recibirán una hoja sellada contentiva del carnet del curso introductorio de la FCJP UC, donde estarán los datos de cada participante, instrucciones para ingresar al Aula Virtual y el cronograma de actividades.

En cuanto, al cronograma informaron que el inicio del cursos con clases virtuales obligatorias, es el 12 de julio de 2021; las tutorías para los días 16, 23 y 30 de julio y el 06 de agosto.

Luego, la prueba de conocimiento en línea es obligatoria para aprobar o no el curso será el 13 de agosto. Respecto a la dinámicas del curso, consistirá en clases virtuales y tutorías opcionales, sobre éste último recurso son opcionales, y para ello estarán disponibles docentes en cada área los días indicados en un horario de 9:00 am a 12:00 via ZOOM.

Al culminar el curso introductorio de la FCJP UC, únicamente serán admitidos los aspirantes que hayan obtenido los mayores índices de admisión; hasta completar las 380 plazas disponibles para Derecho, 56 plazas para Estudios Políticos, 56 plazas para Ciencias Fiscales y 56 plazas para Ciencia Forenses.

