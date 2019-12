Sin fecha envestidura de Pedro Sánchez con apoyo del Rey

El presidente de funciones, Pedro Sánchez busca los apoyos para una investidura; que aún no tiene fecha. Despues de ganar las elecciones, es el único en condiciones de formar una mayoría. Sánchez transmitió a Felipe VI que cree que podrá lograr los votos necesarios y el jefe del Estado actuó en consecuencia.

Pedro Sánchez incluye a Torra, Vox y Bildu en su ronda para lograr la investidura. El Rey encarga al candidato socialista que intente formar Gobierno tras la ronda de consultas con los principales líderes políticos.

Gráfica principal: Pedro Sánchez saluda al Rey a su llegada al Palacio de la Zarzuela, este miércoles.

El Rey ha encargado este miércoles a Pedro Sánchez que busque los apoyos para una investidura que aún no tiene fecha. El presidente en funciones, que ganó las elecciones y es el único en condiciones de formar una mayoría, transmitió a Felipe VI que cree que podrá lograr los votos necesarios y el jefe del Estado actuó en consecuencia. Sánchez, sin embargo, no tiene aún cerrados esos apoyos. Le falta sobre todo la abstención de ERC. Para lograrla, Sánchez dio un paso inesperado: anunció que hablará con “todos los presidentes autonómicos”, esto es, retomará el diálogo con Quim Torra, algo que reclaman los independentistas.

Dificil ronda de acuerdos

PSOE y ERC entran con optimismo en la recta final de la negociación

Sánchez ha decidido moverse en todas direcciones para buscar la investidura. El lunes se verá por separado con Pablo Casado e Inés Arrimadas, a los que pedirá la abstención. Y Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, se reunirá “con todos los partidos políticos del Congreso”, según el presidente, lo que comprende también a EH Bildu y Vox, hasta ahora excluidos de estas rondas.

“Este encargo es consecuencia del mandato expresado por los españoles de forma mayoritaria. Lo asumo con honor y gratitud. Los ciudadanos quieren que gobiernen los socialistas, no hay alternativa posible. En cinco procesos electorales este año ha ganado el PSOE. Todos debemos actuar con responsabilidad”, señaló Sánchez como mensaje no solo a ERC, sino también al PP y Cs para que se abstengan y permitan la investidura.

Avanza con éxito relativo y sin garantías

Ahora el líder socialista tiene que afrontar las negociaciones para garantizar su éxito. Ya ha avanzado para comprometer los apoyos de Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, BNG, PRC Nueva Canaria y Teruel Existe, pero falta cerrar el más difícil: la abstención de ERC. El PP dejó claro que su voto será negativo.

El ritual se cumplió. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se reunió con el Rey una vez finalizada la ronda con los líderes políticos. Este le transmitió que Sánchez había recibido el encargo. En manos de Batet está ahora fijar la fecha de la sesión de investidura. Todo dependerá de cuándo Sánchez comunique a la presidenta del Congreso que dispone de los respaldos necesarios. Al contrario de lo que hizo en julio, el presidente del Gobierno en funciones ha decidido que esta vez no acudirá a un pleno de investidura hasta que no tenga el éxito garantizado. Si la investidura resultase fallida, sería la tercera vez que el candidato socialista pasara por ese amargo trance. Sánchez no quiso adelantar ningún posible calendario. “Lo primero es el qué, lo segundo es el cuándo. Queremos la investidura cuanto antes, pero no depende solo de nosotros”, declaró el líder socialista en una comparecencia ante los medios en La Moncloa tras regresar de La Zarzuela de su audiencia con Felipe VI. Sánchez sí insistió: “No puede ni debe haber terceras elecciones”.

“Presidente en funciones permanentemente”

Si no llegase a haber una primera sesión de investidura, los plazos para celebrar nuevas elecciones desde ese acto parlamentario no empiezan a correr y Sánchez podría ser presidente en funciones eternamente. La legislación no prevé otra opción. Para que haya nuevas elecciones tiene que haber primero una sesión de investidura y que el candidato lo intente a lo largo de ocho semanas. Transcurridas, los comicios se convocan automáticamente.

El PSOE tiene cerrado ya el apoyo de Unidas Podemos y ambos están manteniendo una gran reserva sobre el contenido de sus acuerdos. Más secretismo aún hay alrededor de las negociaciones con ERC. Con estos, los socialistas tienen que extremar el cuidado para que todos los compromisos a los que lleguen con los independentistas no hagan saltar los resortes del marco constitucional. Los republicanos, por su parte, tampoco pueden dar muestras de excesivo acercamiento al PSOE, vigilados como están por Junts per Catalunya, que ya ha declarado su voto de rechazo.

ERC ha dejado claro que no tiene prisa para cerrar el acuerdo que garantizaría su abstención y permitiría la investidura de Sánchez. Está pendiente de su congreso, entre otros acontecimientos, que se celebrará el próximo 21 de diciembre.

Sin fecha envestidura de Pedro Sánchez con apoyo del Rey

Las comparecencias de los representantes de los grupos políticos tras sus audiencias con el Rey no aportaron novedades. Todos se reafirmaron en sus posiciones. Podemos, Izquierda Unida y En Comú Podem dejaron claro que forman parte de la negociación para un Gobierno de coalición, por lo que están en el mismo barco que el PSOE. El PNV no aclaró aún su postura, aunque se inclina por facilitar el desbloqueo. El líder del PP, Pablo Casado, subrayó que en ningún caso buscará algún tipo de entendimiento con los socialistas. Su solución para que la investidura no dependa de los independentistas sería responsabilidad de otros grupos: Casado invitó a abstenerse a Ciudadanos y Navarra Suma, la coalición de los partidos de derecha en esa comunidad autónoma.

Los aliados del PSOE metieron presión a Esquerra para que acelere las negociaciones a fin de despejar el panorama cuanto antes. El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, lo manifestó en tono grave: “Cada día que pasa sin Gobierno es un día más que los enemigos del Gobierno se organizan. Es tiempo que gana la derecha y la extrema derecha”.

ACN/EFE/El País/The Trust Project

