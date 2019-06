Fedecámaras Carabobo: 40 mil empleos están en riesgo

El presidente de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, acotó que en la entidad carabobeña quedan 600 grandes empresas, destacó que si continúa el modelo económico implementado por la administración de Maduro, podrían cerrar 550 este año.

40 mil empleos en el estado Carabobo se encuentran en riesgo, el fracaso del modelo económico que imponen desde hace 20 años en Venezuela ha hecho que al menos 3 millones de puestos de trabajo se pierdan debido a los controles a los que se ven sometidos el sector privado, así lo aseveró el vocero empresarial quien entregará la junta directiva de Fedecámaras este jueves.

«Quedaríamos con lo mínimo de producción, Carabobo representa el estado industrial de Venezuela, 30% de la producción se realizaba aquí, 3M de Venezuela cerró, ¿por qué? No hay posibilidades de mejores remuneraciones cuando la empresa está produciendo a pérdida, los números son rojos y la corporación mundial dice «caramba, en Venezuela las cosas no están rentables, no es viable, y se toman esas decisiones, y así va a seguir sucediendo de mantenerse este modelo económico», acotó Carlos Luis.

González indicó que la masa laboral que sale de las empresas pasa a formar parte de la economía informal porque no hay empresas privadas nuevas que puedan absorber tantos puestos.

Precisó que según un informe de Conindustria, 90% de las empresas operativas que quedan en el país alegaron que se les dificultaba mantener la operatividad de continuar el modelo económico.