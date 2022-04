Fedecámaras propone reducir tasa del IGTF a menos del 1% por un año

Compartir

La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), propone reducir la tasa del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) a menos de 1% por un lapso de un año.

Durante una entrevista con Unión Radio, el presidente de Fedecamaras, Carlos Fernández, indicó que en ese espacio de tiempo se evaluaría la aplicación a medida que se recupere la economía.

“En la medida que vayas recuperando la producción petrolera, y de alguna manera recuperando la economía; probablemente vas a tener que bajar la tasa”, explicó Fernández.

Asimismo, recomendó sacar a las personas naturales de esta ley “ya que no están en las condiciones de absorber una carga adicional de este impuesto”.

Aseguró que este tributo es muy complejo de aplicar, debido a que siempre fue una carga que se “pagaba y se enteraba a través de la banca y no había manipulación del impuesto por los agentes comerciales, industriales y productivos”.

Fedecámaras propone reducir tasa del IGTF

Igualmente, el empresario también planteó “traer los dólares al sistema financiero”; en vista de que el grueso de la divisa no está en la banca, lo que genera repercusiones en la economía.

Fernández aclaró que Fedecamaras no está en contra del IGTF, solo pide que el impuesto sea viable y que “realmente la gente lo entere; que no haya incentivo para la evasión y que, de alguna manera, no mate a las gallinas de los huevos de oro que son los ciudadanos y las empresas”.

Por último, insistió en la necesidad de aplicar un modelo productivo y no “rentista”; pidió más protagonismo de la participación ciudadana.

“Todo lo que implique encuentro y negociación Fedecámaras estará allí, el diálogo es permanente y en todos los niveles, con actitud propositiva”, aseguró.

Con información: ACN/UniónRadio/Foto: Cortesía

