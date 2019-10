Federer y Djokovic siguen su camino en Masters de Shanghái (+ vídeo)

Otro que logró su pase a cuartos fue el italiano Matteo Barrettini que doblegó al último español que quedaba en la competetencia Roberto Bautista 7-6 (5) y 6-4.

Berrettini se irá ante el austríaco Dominic Thiem, número cinco, que derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili 6-3 y 6-4.

Por su parte, otra llave seraá entre el ruso Daniil Medvedev contra el italiano Fabio Fognini. Todos los juegos están pautados para este viernes.

¡LOS CUARTOS DE FINAL! Así se jugará el viernes en el Masters 1.000 de Shanghai, en el orden del cuadro:

🇷🇸 Djokovic vs. Tsitsipas 🇬🇷

🇷🇺 Medvedev vs. Fognini 🇮🇹

🇮🇹 Berrettini vs. Thiem🇦🇹

🇩🇪 A.Zverev vs. Federer🇨🇭

* De los 8, sólo 2 ya ganaron este torneo: Djokovic 4 y Federer 2 pic.twitter.com/X0mrU6LMDb

— Gustavo Goitía (@goitiatenis) October 10, 2019