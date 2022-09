Roger Federer deja de ser jugador para convertirse en leyenda (+ vídeo)

Compartir

El suizo Roger Federer se despidió de su carrera profesional; con derrota ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe (4-6, 7-6 (2) y 11-9), junto al español Rafael Nadal y en el torneo que creó, la Laver Cup.

Federer puso punto y final a 24 años de carrera dejando atrás 20 títulos de Grand Slam; 103 torneos ganados; 310 semanas como número y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia.

Federer, acompañado por su familia y escoltado por su amigo Nadal, puso el broche final a su trayectoria deportiva en la ciudad donde se coronó con ocho Wimbledon; más que ningún otro hombre en la historia.

La derrota de la pareja ‘Fedal’ deja a Europa empatada a dos tras la disputa del primer día de competición en la Laver Cup.

«Hemos conseguido pasar esto de alguna manera»; dijo Federer a pie de pista, acompañado por Jim Courier.

«Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros… Estoy muy contento de haber jugado el partido»; añadió el helvético, que no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida.

«Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba; indicó entre un llanto que plenó el escenario, donde asistieron más de 20 mil personas.

Junto a su amigo y la familia

Federer se fue. El día que el deporte no quería que llegase y para el que el tenis no estaba preparado aterrizó como un mazazo emocional sobre el suizo, Rafael Nadal y todo aquel que haya disfrutado con este deporte; el suizo se fue, se despidió, el maestro colgó la raqueta y deja huérfano al tenis. Nunca habrá otro como él.

Con Novak Djokovic aconsejándoles en los cambios, con las lágrimas de Lynette, la madre de Federer, con la mirada de Rod Laver en la grada, la ayuda de Stefan Edberg y con el último toque de magia del mago de Basilea; que coló una pelota por el hueco entre la red y el palo que la sujeta, el telón se bajó para la obra de arte que comenzó cuando en Basilea alguien decidió que el pequeño Federer empuñase una raqueta.

El suizo se despidió del tenis en una de las casas que ha ido dejando a lo largo de sus 24 años de carrera; esa en la que conquistó ocho Wimbledon, más que cualquier otro hombre en la historia, y en la que coronó dos Copas de Maestro.

«No te vayas»

Esta vez el premio no era un título, el O2 agotó las 20.000 entradas disponibles para celebrar el adiós del suizo; mientras la grada se cubría de azul y rojo, los colores de Europa y del Resto del Mundo en la Laver, amanecieron las primeras lágrimas. Lynette, madre del genio y transmisora de su revés a una mano, derramó el primer llanto de la noche. No sería el único.

Los mensajes se descubrían: «No te vayas»; «No te retires nunca»; «El tenis no será lo mismo sin ti»; la melancolía, la tristeza, el amor a un tenista único se fundían en un escenario bucólico en el que lo que menos importaba era el resultado.

A saber

Entre 25.000 y 50.000 euros costaron las entradas para ver el último juego de Roger Federer, precios que se dispararon para asistir a la Laver Cup.

Adios al mejor tenista de todos los tiempos.

