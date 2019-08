Fernández tomó ventaja frente a Macri en Argentina

Alberto Fernández tomó ventaja frente a Mauricio Macri; en las elecciones primarias presidenciales en Argentina. Alberto Fernández: «Conmigo la grieta se terminó para siempre y la venganza también». Por primera vez, esto hay que reconocerlo; el Presidente Macri tiene un gesto de altura muy republicano; y dio la cara para reconocer la derrota incluso antes de tener los resultados finales del escrutinio.

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió esta noche; al ingresar al centro de campaña, sentir un «cariño enorme de la gente» y una «enorme responsabilidad»; debido a que la ciudadanía «confió» en él, y aseguró; «Conmigo se terminó la grieta para siempre y la venganza también».

Minutos antes, al salir de su domicilio de Puerto Madero rumbo al bunker; dijo que su postulación tuvo una «prueba de clasificación» en las PASO y que; en virtud de su rendimiento electoral, el kirchnerismo quedó «cómodo» para «salir primero» en octubre.

Fernández afirmó que en su espacio están «contentos»; porque dieron «un paso» en las primarias y tendrán que «seguir trabajando».

«La gente respondió a nuestro mensaje y dos terceras partes de la Argentina le dijeron al Gobierno ‘basta'», subrayó el candidato del kirchnerismo en diálogo con los medios presentes.

Al hacer su ingreso al centro de campaña, Fernández dijo sentir un «cariño enorme de la gente» y una «enorme responsabilidad» debido a que la ciudadanía «confió» en él.

«Sé muy bien lo que tengo que hacer», dijo y aseguró: «Conmigo se terminó la grieta para siempre y la venganza también».

Tras enfatizar que el Frente de Todos «empieza el cambio en la Argentina», Fernández hizo referencia a las PASO y expresó: «Lo de hoy fue como una prueba de clasificación. Quedamos cómodos para salir primeros» en las elecciones generales de octubre.

Mauricio Macri se fue a Los Olivos y no a dormir

Mauricio Macri fue derrotado con la contundencia de quince puntos de diferencia por Alberto Fernández. Nadie, ni los ganadores esperaban este resultado de las PASO y en principio llama atención que ni siquiera los que ganaron pensaron en tamaña diferencia lo que significa que hasta último momento millones de argentinos se guardaron su decisión hasta la hora de votar.

Ninguna encuestadora se aproximó a estas cifras y las más audaces arriesgaron un brecha de siete puntos a favor de la Fórmula Fernández-Fernández. La primera pregunta que surge de esto es si en este caudal de votos están incluidos los votos castigos a la mala gestión económica de Cambiemos, porque un ligero análisis de los sufragios demuestran que el Presidente perdió en zonas del país donde la clase media solía darle su apoyo.

La siguiente cuestión es saber cuál es el volumen de esos votos y si cambiarán su intención en octubre. Alberto Fernández, ganador indiscutible sumó su propio relato para superar el techo del 30 por ciento que arrastra la ahora precandidata a vicepresidente, Cristina Fernández.

Los resultados de estas PASO cambiarán drásticamente todas las estrategias, las del gobierno que intentará reconquistar votos perdidos y buscar pactos y alianzas tanto con Lavagna como con Espert. Macri sabe que tiene que sumar de dónde sea porque así y todo es muy difícil que pueda alcanzar un triunfo, al menos en una primera vuelta.

Por primera vez, esto hay que reconocerlo, el Presidente tiene un gesto de altura muy republicano y dio la cara para reconocer la derrota incluso antes de tener los resultados finales del escrutinio: «Perdimos, hicimos una mala elección» dijo el Presidente y aseguró que «a partir de mañana redoblaremos los esfuerzos».

