Festival del Jonrón Pepsi refrescará la pasión de los fanáticos del béisbol

Disney propuso la creación de una nueva plataforma que lanzará pronto, la cual llamó Star+; desde la cual se podrán ver series, películas y programas deportivos.

Allí, las personas que se suscriban tendrán acceso a producciones de Disney Television Studios y Touchstone; así como a ESPN y estrenos originales de series y más.

En varios medios estadounidenses, reseñan que se trata de una apuesta diferente a Disney +, lanzada en noviembre de 2020; y que está presupuestada para junio de este año (2021).

Así lo informaron en sus redes sociales, además de que también se transmitirán partidos de fútbol, los abiertos de tenis y; posiblemente los partidos de baloncesto de la NBA en vivo.

In Latin America, Star+ will be a standalone app. Star+ will offer general entertainment television series, movies, local originals, live sports from @ESPN including soccer leagues, grand slam tennis, and more all in one app in June 2021.

— Disney (@Disney) December 10, 2020