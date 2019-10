FetraCarabobo: Aumento del salario es una falta de respeto

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FetraCarabobo), Jhonny Magdaleno, señaló que mientras no se reactive el aparato productivo del país no habrá un salario digno para los venezolanos.

El dirigente sindical consideró que el aumento del salario es una falta de respeto para todos los trabajadores, precisó que los 150 mil bolívares del bono de alimentación no forma parte del salario por ende no tiene incidencia en las prestaciones de la masa laboral, «nosotros sabemos que este aumento que acaban de anunciar ya los empresarios del sector privado venían cancelándolo por debajo cuerda porque recordemos que este es un país que tiene una hiperinflación y que el país está dolarizado prácticamente, de hecho y no de derecho y nosotros todo lo pagamos en dólares«, resaltó la máxima autoridad de FetraCarabobo.

«Nosotros proponemos que la economía tenga una moneda dual. Cuando se reactive el sector productivo nosotros podremos tener una estabilidad laboral en el país, estabilizar la economía, la hiperinflación acaba con todo tipo de salario«, expresó.

Agregó que este aumento no causa emoción en la población y aseguró que esto sucede porque el régimen toma las decisiones unilateralmente, «tiene que haber una tripartita en este país donde nos pongamos de acuerdo patrón, trabajadores y Estado y ahí podría surgir algo realmente valioso para los trabajadores«, añadió Magdaleno.

Recordó el vocero de FetraCarabobo que en la región carabobeña existían 33 mil trabajadores en Empresas Polar y quedan 14 mil debido al cierre y paralización del sector empresarial de la zona industrial de Valencia.