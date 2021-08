Fibex Telecom estafa y engaña a los usuarios

Compartir





















Usuarios se descargan en redes sociales por el pésimo servicio que ofrece la empresa privada Fibex Telecom.

Algunos aseguran que cancelan las tarifas del servicio y la señal es peor que la compañía estatal Cantv.

Fibex Telecom es una estafa

Basta con leer en las redes sociales las constantes quejas de sus suscriptores denunciando el pésimo servicio de la empresa Fibex Telecom, y que tampoco reciben respuesta de la compañía.

Sin embargo, la empresa además de monopolizar sus servicios en varias ciudades del país últimamente se «destaca» en cobrar por un servicio que no le brinda sus usuarios.

Muchos usuarios aseguran que es una total estafa, no cumplen con los planes ofrecidos, promocionan una velocidad que luego no se mantiene, además no tienen servicio técnico a los hogares, ni dónde los usuarios reporten la queja.

Fibex Telecom el Internet que tampoco funciona la peor estafa que pueden contratar no cumplen con los planes ofrecidos y servicio técnico es peor que cantv no caigan en eso… Bloquean comentarios de Instagram para que nadie se queje buena estrategia #fibexestafa #fibex — CR (@cot_one) May 19, 2021

Un usuario en Twitter, denunció que Fibex Telecom en Valencia “no es una empresa sería me dijeron que me instalaba el Internet en 10 días hábiles ya llevo un mes y nada y no me dan solución”.

La empresa fibex telecom Valencia no es una empresa sería me dijeron que me instalaba el Internet en 10 días hábiles ya llevo un mes y nada y no me dan solución. — Oscar Toro (@torooscarm) July 5, 2021

En un test de velocidad de internet un usuario dijo que “Fibex Telecom cuando le reportas que de los 30mbps contratados entregan 0.1. No caigan en la estafa de fibex con servicio de radio frecuencia. 40$ a la basura”.

Ni una ex te ignora tanto y te deja en visto fibex telecom cuando le reportas que de los 30mbps contratados entregan 0.1. No caigan en la estafa de fibex con servicio de radio frecuencia. 40$ a la basura. pic.twitter.com/BMF16iBXJa — H (@HSB773) May 22, 2021

Wow, la verdad es que no había visto una vaina igual, la IRRESPONSABILIDAD del departamento técnico de FIBEX-TELECOM es MAGNÍFICA!!! — Ramón Bravo.- (@ramonmbravo) April 28, 2021

Llevo casi un mes reclamando a #FIBEX por la falla en mi Internet y nada que me solucionan… Terrible servicio… Me siento #estafada Llamo, envío correos, utilizo el WhatsApp que tienen para reclamos y NADA, no me solucionan… @sundde_ve @indepabiscarab pic.twitter.com/hKCGddshKl — nalezard (@nalezard) May 10, 2021

De este modo, esto deja a la vista que la proveedora de internet por fibra óptica Fibex Telecom hace lo que se le antoja a sus usuarios.

Antes los pésimos servicios en el país, usuarios recuren a las redes sociales para difundir sus denuncias, las quejas por el mal servicio de internet, agua, luz, abundan.

