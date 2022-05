Brasil y Argentina deberán completar eliminatoria sudamericana

Compartir

La victoria en el Masters 1.000 de Madrid, destronando al defensor del título, el alemán Alexander Zverev, catapultó al español Carlos Alcaraz al sexto puesto del ranking mundial; tras haber vencido en el mismo torneo a los números 1 (Novak Djokovic), 3 (Zverev) y 4 (Rafael Nadal) de la lista.

El ascenso imparable de Alcaraz es el cambio más notable en una lista que mantiene inalterados sus cinco primeros puestos; con el serbio Novak Djokovic (8.260 puntos, pierde 140), el ruso Daniil Medvédev (7.990), Zverev (7.020, pierde 400), Rafael Nadal (6.435) y el griego Stefanos Tsitsipas (5.750).

El jugador murciano, de 19 años recién cumplidos; gana 955 puntos por su título de Madrid y es el tenista más joven que vence a tres jugadores Top-5 en el mismo torneo desde la instauración del ATP Tour en la temporada 1990.

En sólo 62 minutos Alcaraz, por el contundente resultado de 6-3 y 6-1, conquistó su segundo Masters 1000 (el primero fue este mismo año en Miami) y el quinto torneo ATP de su carrera; una actuación para la historia del #NextGenATP español.

Alcaraz camina por la senda de su entrenador, Juan Carlos Ferrero; uno de los cinco jugadores españoles que alcanzaron el número uno mundial en la era ATP.

Por su parte, el argentino Diego Schwartzman conserva el puesto 15 y es el jugador latinoamericano mejor clasificado; mientras que España sigue teniendo a otros dos representantes entre los 20 primeros: Pablo Carreño, decimoctavo, y Roberto Bautista, decimonoveno.

Elogios de los grandes

El tenista español Rafael Nadal afirmó que la victoria de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Madrid no le pilló por sorpresa; ya que para él «no es nada nuevo» el juego de su joven compatriota.

«Lo que hizo Carlos no me sorprendió nada porque no es nada nuevo. Ya había ganado en Miami y, ​​sinceramente, esto no es una sorpresa»; dijo durante la rueda de prensa en el Foro Itálico, donde se disputa el Masters de Roma.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic aseguró que el español Carlos Alcaraz, en lo que va de temporada, «el mejor jugador del mundo»; que «se ha ganado ser uno de los favoritos para Roland Garros».

«No me gustan las comparaciones, todos los jugadores son auténticos y especiales. Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven y ha ganado dos Masters este año (Miami y Madrid). Hasta el momento es el mejor jugador del mundo»; declaró el número 1 del mundo en rueda de prensa en el Foro Itálico.

