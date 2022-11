Ranger Suárez y compañía colocan a Filis a la mitad del camino (+ vídeo)

“¡Revísenle el bate!”, pidieron para el boricua Martín Maldonado; a quien se prohibió seguir usando en la Serie Mundial un madero como el empleado por Albert Pujols, que no se permite ya en las mayores.

McCullers se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada en tolerar cinco cuadrangulares en un juego.

Harper inició la embestida de jonrones cuando pescó una curva que se quedó flotando por todo el medio del plato;y puso la pelota a viajar 402 pies hasta caer en las tribunas del jardín derecho central.

La posposición hizo que el manager de los Filis Rob Thomson cambiara de planes y designara al venezolano Ranger Suárez; el versátil zurdo, quien sacó el último out de la victoria decisiva ante San Diego en la serie por el título de la Liga Nacional, recetó cuatro ponches y concedió un boleto.

Suárez se convirtió en apenas el segundo lanzador venezolano que se lleva una victoria en un encuentro de la Serie Mundial como abridor; el otro fue Freddy García en 2005, tocándole la salida que acabó con la coronación de los Medias Blancas de Chicago, justamente ante los Astros.

“Contento por la actuación que tuve hoy”, dijo Suárez, quien mejoró su efectividad en esta postemporada a 1.23 (dos carreras limpias en 14.2 entradas) en cinco presentaciones (dos aperturas). “Primera vez que lanzo en una Serie Mundial y el equipo me ayudó a ganar el juego hoy”; agregó.

“Houston tiene un equipo bastante complicado, pero empezamos de una vez haciendo carreras y la fanaticada, creo que nos da un plus”, expresó el zurdo nacido en Pie de Cuesta, estado Lara.

“Creo que todos los lanzamientos estuvieron buenos. El cambio me ayudó bastante. El sinker me ayudó a llevar muchos roletazos. Creo que ésa fue una de las cosas que me ayudó en el juego”; cerró el zurdo larense de 27 años.

Invictos en casa en postemporada