Filtran video íntimo del actor Gabriel Soto

Crece la lista de los famosos víctimas de la publicación de contenido íntimo; en esta oportunidad se filtró un video íntimo del actor mexicano Gabriel Soto.

Soto se encuentra en la palestra noticiosa, debido a un video que está rodando por la plataforma 2.0.

No hará falta hacerle zoom a su miembro, pues durante los dos minutos de video; su aparato reproductor se mantuvo muy cerca de la cámara.

Durante el acto sexual el hombre se muestra masturbándose y unos segundos más tarde; aparece la cara del modelo.

Video íntimo de Gabriel Soto

El actor de 45 años, confirmó la información en sus redes sociales. El actor reveló que el contenido se publicó sin su consentimiento.

El famoso actor de Televisa, protagonista de muchas telenovelas y actual pareja sentimental de Irina Baeva; afirmó que la filtración del video fue una violación a su intimidad.

Asimismo, reveló a través de las Stories de Instagram; que el video lo grabó hace muchos años.

Soto asumió por completo la responsabilidad del video; así como las consecuencias de su filtración en redes sociales.

“Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años”, indicó.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación que no se comparta el material íntimo; no quiere dañar la integridad de sus hijas ni de su actual pareja. “Esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirle a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo; para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar la seguridad e integridad de mis hijas y de mi pareja”, solicitó.

El actor también habló al respecto en Twitter: “Pues qué les digo. Disfruten. Vaya violación a mi intimidad”.

Pues que les digo….. Disfruten! 🤷‍♂️. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

ACN/El Nacional

