Fiona se convierte en huracán categoría 1 al sur de Puerto Rico

Este domingo 18 de septiembre Fiona se convirtió en huracán categoría 1 a unos 80 kilómetros al sur de Ponce, Puerto Rico, con vientos sostenidos de 128 km/h y ráfagas de hasta 160 km/h, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes.

La llegada de Fiona ya se siente, una persona murió en Basse-Terre, en el territorio francés de Guadalupe; informó vicepresidente de la agencia ambiental del territorio, quien indicó que la capital había sido devastada por las inundaciones.

Mientras que, en Puerto Rico, más de 470.000 clientes estaban sin electricidad al mediodía de este domingo; según PowerOutage.us.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que ya comenzaron las inundaciones repentinas.

Así mismo, precisó que el huracán se aproxima a Puerto Rico al sur de la ciudad de Ponce.

Se espera que los vientos aumenten a lo largo de la costa inmediata, mientras que se prevé que las condiciones se deterioren durante la tarde y la noche del domingo a medida que Fiona se mueva cerca o sobre la parte suroeste de Puerto Rico.

Existe la posibilidad de que el centro de Fiona bordee Puerto Rico, impidiendo una «recalada» tradicional. Pero independientemente, los impactos de la tormenta siguen siendo los mismos.

«Se pronostica un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas mientras Fiona se mueve cerca de Puerto Rico; República Dominicana y sobre el suroeste del Atlántico», dijo el centro de huracanes.

#GOESEast Visible and IR 1-minute imagery of Tropical Storm #Fiona shows the strongest convection (heaviest rains) south of #PuertoRico. Fiona is forecast to curve north between Puerto Rico and the Dominican Republic as a Category 1 Hurricane. Updates at https://t.co/JlGSqgGGCM pic.twitter.com/zH9xOd0bQe

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) September 18, 2022