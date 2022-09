Donald Trump y tres de sus hijos reciben demanda por fraude fiscal

Compartir

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó este miércoles una demanda contra el expresidente Donald Tump, tres de sus hijos y la Organización Trump.

Según demanda de más de 200 páginas, Trump y sus hijos: Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump.

Además, Allen Weisselberg, Jeffrey Mcconney directivos de las empresas de Trump; The Donald J. Trump Revocable Trust, The Trump Organization, Inc. y otras compañías asociadas al exmandatario; están involucradas en un fraude expansivo que duró más de una década y que el exmandatario habría utilizado para enriquecerse.

En la demanda, James una fiscal demócrata, sostiene que el fraude se extendió a todos los aspectos de los negocios de Trump; entre ellas, sus propiedades y campos de golf, reseñó CNN.

Así mismo, el documento, señala que la Organización Trump engañó a prestamistas; aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando tasaciones engañosas.

“Esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe”, aseguró James en una conferencia de prensa en Nueva York.

Fiscal de Nueva York asegura que “las leyes estatales y penales pudieron violarse”

También, afirmó que “las declaraciones de la situación financiera son muy exageradas; groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales. Y como resultado de eso, estamos buscando reparación, y el señor Trump, la Organización Trump, su familia, todos ellos deberían rendir cuentas”.

James dijo que cree que las leyes estatales y penales pudieron violarse y remitió el asunto a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Como parte de la demanda, James busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos.

Igualmente solicita cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que; de ser otorgado por un juez podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado.

Donald Trump responde a demanda de fiscal de Nueva York

Por su parte, Habba, abogada de Trump dijo a CNN que “el documento de hoy no se centra ni los hechos ni en la ley”.

De esta manera refiere que la demanda se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal General.

“Está muy claro que la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad”, señaló Habba.

Con información: ACN/CNN

