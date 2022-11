Fiscalía ofrece balance de pedofilia, feminicidios y condenados por drogas

Compartir

La Fiscalía contabiliza 1.494 casos de pedofilia entre enero y lo que va de noviembre de este año; informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab, quien también dio cifras sobre feminicidios y condenados por tráfico de drogas.

«Queremos abrir un debate sobre esta materia, en vista del aumento a escala global (…) estamos elaborando una propuesta de reforma de la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual»; explicó Saab en una transmisión del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Agregó que el objetivo es aumentar las penas para los delitos de abuso y explotación sexual contra menores; así como el de difusión de material pornográfico, previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

La Fiscalía lanzó en agosto pasado la campaña «Pedofilia es Crimen»; con la que busca combatir este delito y proteger a los menores de los «depredadores sexuales».

Saab sostuvo que hasta el momento se han hecho 260 actividades formativas y de sensibilización en todo el país; con la participación de 13.175 personas entre estudiantes, maestros, padres y representantes.

«Esta es una campaña formidable, de gran impacto, que no puede cesar, independientemente de que estemos o no en periodo escolar. La instrucción que he dado a todo nuestro personal es que esta campaña debe ser permanente, hay que educar en esta materia»; apostilló.

Por otra parte, el fiscal informó que este año han registrado 341 casos de acoso escolar; de los cuales el delito de mayor incidencia es el de las lesiones con 207 casos; seguido de las amenazas con 34; hostigamiento con 30 casos y riñas con 28. Asimismo, dijo que 138 adolescentes han sido imputados y 11 condenados.

Más de 1.200 feminicidios desde 2017

Asimismo, contabilizado 1.201 casos de feminicidios, algunos de ellos «frustrados», desde agosto de 2017 hasta noviembre de este año; informó William Saab.

El funcionario, que no diferenció la cifra de muertes de la de intentos; indicó, que en los últimos cinco años han imputado a 1.081 presuntos feminicidas y han condenado a 443 victimarios.

«Desde agosto de 2017, hemos otorgado 322.456 medidas de protección a mujeres en riesgo, para evitar que puedan ser víctimas de hechos punibles, con los que coloquen en riesgo su integridad física y psicológica»; afirmó.

Asimismo, dijo que se han presentado 48.019 imputaciones en contra de sujetos que han «atentado» contra las mujeres; sin precisar los delitos.

Pasan los 9.000 condenados por tráfico de drogas

Un total de 9.377 personas han sido condenadas por tráfico de drogas, desde agosto de 2017, es la presentación del balance de gestión del tiempo que lleva al frente de la institución, Tarek William Saab.

«El Estado no va a permitir que nuestro país sea utilizado como un territorio, sea de tránsito o lo que fuese, por los grandes carteles que, particularmente desde Colombia, pretenden utilizar nuestro territorio para que, lamentablemente, se haga este daño incalculable a la juventud y a la sociedad»; dijo ante periodistas.

Además de las condenas alcanzadas, las cuales se adjudica como un mérito de los fiscales acusadores; señaló que en el último quinquenio se presentaron 21.511 acusaciones relacionadas con este delito, que se tradujeron en 8.160 personas privadas de libertad.

El fiscal explicó que, desde 2017, las autoridades han incautado 224,4 toneladas de drogas; entre ellas, 171.200 kilos de cocaína y 52.200 de marihuana, y otra tonelada de otros tipos de estupefacientes.

Al menos 175 feminicidios se registraron en Venezuela entre enero y septiembre de este año, lo que da un promedio de una mujer asesinada por violencia machista cada 37 horas; según datos de la ONG Utopix difundidos en noviembre.

Desde 2020, según la organización, se dispararon los casos de violencia fatal contra la mujer en medio del confinamiento por la pandemia. Ese año el promedio fue de un caso cada 34 horas, mientras que en 2021 se produjo un feminicidio cada 36 horas.

El pasado septiembre, militares incautaron el mayor alijo de marihuana de la última década, al decomisar, en el estado Falcón, 2.856,850 kilos de esta droga, según reportaron las autoridades.

