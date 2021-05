Fonsi y Rauw Alejandro retornan a la cima de Billboard (+ vídeo)

Luis Fonsi y Rauw Alejandro regresan al primer puesto de Billboard con su tema «vacio»; se montó en el «Latin Pop Airplay» de la prestigiosa revista.

La canción se mantiene, además, en el Top 10 del «Latin Airplay» de Billboard y su video musical registra más de 26 millones de vistas en YouTube; destacaron los representantes de Fonsi en un comunicado de prensa difundido este jueves.

Desde su lanzamiento, «Vacío», compuesta por Fonsi, Rauw Alejandro, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Omar Alfanno, se ha convertido en tendencia y registra más de 60 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Fonsi y Rauw Alejandro regresan…

«Vacío», igualmente, será uno de los sencillos incluidos en la próxima producción discográfica de Fonsi; en la que se encuentra trabajando actualmente y que planea lanzar este año.

El tema «Vacío» está inspirado en «A puro dolor», uno de los mayores éxitos del año 2000, escrita por Alfanno e interpretada por el grupo puertorriqueño Son By Four.

«Estaba en mi casa, como compongo siempre, con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban como ‘A puro dolor'», detalló Fonsi.

«Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que, en vez de pelear con lo que estaba saliendo, debía incorporarlo»; detalló Fonsi, ganador de cinco premios Grammy Latino.

Rauw le pone «flow»

Al continuar con el proceso de composición, Fonsi reconoció que «le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el ‘flow'».

«Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó»; reveló Fonsi.

El artista, por otra parte, será uno de los anfitriones de la gala «Latin Grammy Celebra Ellas y Su Música», que se llevará a cabo este domingo.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Mariangel Villasmil viajó a EEUU en busca de la corona del Miss Universo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN