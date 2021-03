Formas de encontrar imágenes que puedes usar y compartir

¡Otra vez! Twitter suspendió la cuenta de la AN de mayoría chavista

La búsqueda inversa de imágenes amplía las opciones de imágenes para usar y compartir para diferentes propósitos en diferentes plataformas. El uso de herramientas búsqueda de imágenes le permite generar una investigación visual eficiente para revelar un poco de historia y detalles invisibles sobre cualquier fotografía en particular.

Esta herramienta te permitirá encontrar imágenes similares y te brindará información detallada sobre todas esas cuentas de redes sociales y sus usuarios usando cualquier imagen en particular en sus blogs. Le ayudará a localizar la fuente de donde procede la imagen. Si es fotógrafo, puede detectar fácilmente todas las cuentas que utilizan su imagen sin otorgarle créditos y pedirles que se vinculen a su sitio web para mejorar el DA y el PA.

Google búsqueda de imágenes es de fácil acceso y no cuesta nada a sus usuarios.

Hay herramientas disponibles en todo el mundo para ayudarlo a encontrar una imagen y toda la información necesaria para usar y compartir esa foto en particular. A continuación, se analizan algunas de las mejores herramientas gratuitas que pueden ayudarlo a encontrar una imagen para usar y compartir en su futura publicación de blog o artículo:

Si desea generar una búsqueda para una imagen en particular con otras imágenes en lugar de palabras clave, se conocerá como la técnica de recuperación de imágenes basada en contenido (CBIR). Algunas personas también lo llaman recuperación de información visual basada en contenido o simplemente una técnica búsqueda inversa de imágenes. La técnica es sencilla y fácil de entender en la que debes subir la foto para iniciar la búsqueda de imágenes, y obtendrás: