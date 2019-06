Foro Penal Carabobo registra 117 presos políticos en la región

En Carabobo se registran 117 presos políticos desde el año 2014, así lo dio a conocer el coordinador del Foro Penal en la entidad, Luis Armando Betancourt. El abogado precisó que la entidad carabobeña es uno de los estados que tiene más cantidad de presos políticos.

El coordinador invitó a la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet a visitar las cárceles de Carabobo en su próxima visita al país, «donde muchos de los presos políticos hoy son víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos, donde se encuentran en condiciones deplorables de salud y no han sido atendidos medicamente (…) la liberación de todos los presos políticos debe ser exigida por la alta comisionada de los Derechos Humanos, de lo contrario si ella no visita El Helicoide, el DGCIM, incluso la cárcel de Tocuyito, esto sería una visita turística y no tendría ningún sentido que ella viniera a Venezuela.