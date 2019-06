Foro Penal: Para que la visita de Bachelet que sea efectiva debe haber resultados

«La oficina de la alta comisionada acá va a revisar el problema que existe, esa cantidad de personas presas, torturadas y los que pueden seguir siendo encarcelados, el tema es, como le dije, y le pedimos, que sea parte de la solución, ¿cuál es la solución? La libertad de los presos políticos, si hubiese libertad de presos políticos, cese de persecución, si hubiese libertades políticas en general no hubiese ninguna oficina de la alta comisionada en Venezuela», destacó el abogado.

Continue Reading