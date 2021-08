Fotógrafo Alejandro Sayegh inaugura exposición “La Danse”

Compartir





















Bajo el título “La Danse”, será inaugurada una exposición del fotógrafo Alejandro Sayegh; el próximo viernes 27 de agosto de 2021, a las 5:00 pm en el Conservatorio Alberto Requena, ubicado en Los Robles, isla de Margarita.

Con esta muestra se da inicio a un ciclo de exposiciones en el marco del Convenio para la Programación Cultural; suscrito entre el Conservatorio de Música y Danza Alberto Requena y la Fundación ArtesanoGroup.

Así lo dio a conocer Carmen Julieta Centeno, presidenta de la Fundación Artesanogroup; al agregar que con este convenio, ambas

instituciones se unen para diseñar, promover y ejecutar proyectos participativos, de impacto significativo en la comunidad, en materia de

artes, cultura y educación.

Exposición “La Danse”

La muestra es un compendio de 16 imágenes captadas por el lente de Alejandro Sayegh a través de las cuales el fotógrafo; nos presenta su

visión del Ballet. Ha sido un largo camino que comenzó con Ballet la Mar luego de cubrir eventos de Flamenco; y Danza Oriental por un tiempo.

«Sentía que estaba preparado para el desafío, había descubierto para ese momento, lo que creo es el más fundamental de los aspectos al

intentar fotografiar la danza – escucha la música y ‘dispara’ por oído- ese mantra me enseñó que fotografiar la danza no tiene nada que

ver con ‘cazar’ el instante decisivo como generalmente lo hacemos; visualmente, si no que implica conectarte con la música que da vida al

movimiento porque después de todo; la danza es la ‘desambiguación’ de la música, es la transformación de la abstracción emotiva a la

figuración cadencial del movimiento apreciable por la vista y que llega directo al alma», dice Sayegh

Agrega Sayegh que la conexión con la música, le reveló al Ballet y comenzó a intuir primero cuando aparecerían esos instantes claves e

incluso cuando descansar. Esa intuición se transformó en conocimiento y ha evolucionado a través del tiempo. «Aprendí que para fotografiar la danza debes bailarla mentalmente para visualmente anteponerte a los pasos de los bailarines. No bailaré en cuerpo pero sí en espíritu»

“La Danse” se exhibirá hasta enero de 2022 en el Conservatorio de Música y Danza Alberto Requena, ubicado en Los Robles; isla de

Margarita. El horario es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

ACN/Nota de prensa

