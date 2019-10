Fotógrafo Lalo Hernández proyecta su trabajo al más alto nivel

Lalo Hernández ha vivido gran parte de su vida sumergido entre matices, ángulos, perspectivas, idea tras otra, pero siempre enfocado en el momento justo para dar el click.

De profesión fotógrafo, algo que comenzó a gustarle cuando apenas tenía 12 años. Para esa época era Jesús Gerardo Hernández, pero con el paso de los años el mundo artístico lo conoce como Lalo Hernández.

«Mi padre tomaba fotos, y tenía su equipo profesional, el me enseñó a utilizarlo, y me regaló mi primera cámara cuando tenía 12 años» recordó.

«Fue una cámara Polaroid, esa de fotografías instantáneas, era como magia… en esa época las cámaras eran de rollo y tenias que esperar a revelar para ver las fotos… a eso me refiero con que mi Polaroid era mágica».

Lalo Hernández ha vivido para la fotografía

«Trató de conocer a mis clientes y su esencia por decirlo de alguna manera, y busco una manera diferente en mostrar esa esencia que los identifica» manifestó Lalo Hernández al referirse al trato que le da a cada trabajo en las campañas fotográficas.

Agregó que también se centra en «lo natural y lo común, pero resaltando esa sensación que los hace diferentes».

«Todas las campañas son diferentes e intervienen diferentes actores, como directores creativos, maquillistas, creadores de contenido» atizó.

Considera que eso es lo mejor, lo cambiante que pueden ser las campañas inclusive para un mismo cliente.

Cabe destacar que Lalo Hernández es creador fotográfico de una de las portadas del disco de Caramelos de Cianuro.

Saca el mejor provecho

«Mi trabajo en campo en general parece ser bastante improvisado» señaló.

Aunque aclaró que ese plus es precisamente abrir la posibilidad de trabajar ángulos, posiciones y situaciones diferentes dentro de un mismo ambiente.

«Básicamente, sacarle el mayor provecho a una producción». dijo.

Experiencias con su cámara

Lalo Hernández ha vivido gran parte de su existencia con una cámara fotográfica y su y trabajo le ha brindado la experiencia y sobre todo conocer otras latitudes fuera de nuestras fronteras.

«Ser fotógrafo me ha colmado de experiencias, básicamente porque es un trabajo que me ha permitido viajar y conocer mucha gente» recordó.

Así como ha viajado por todo Venezuela, también lo ha hecho por las islas del Caribe y otros países.

«En 2015 fuimos de trabajo a la isla de Bali, este tipo de experiencias tengo que agradecérselas a mi profesión» puntualizó.

A la par de las nuevas tendencias

Por ese constante cambio, vertiginoso en muchas ocasiones Lalo Hernández le apuesta a cualquier reto.

«El mundo hoy en día está en constante cambio y muy rápido, no solo hablando de la tecnología, sino también en la manera en que consumimos las imágenes» analizó.

Agregó que esta era digital es muy veloz, «hay que sacarle provecho a los recursos que tenemos y adaptarnos a las nuevas tendencias siempre dejando la huella personal que nos caracteriza como artistas».

Emprender y nuevos talentos

Lalo Hernández ha vivido lo suficiente para palpar no solo lo interno de la fotografía como arte o expresión.

Es allí donde asegura que que el emprendimiento es uno de los caminos viables para la fotografía.

«Creo en el emprendimiento y siento que cada vez es más difícil destacarse, en países desarrollados la lucha es muy fuerte para destacarse en un mercado tan exigente» remarcó.

En el caso venezolano, lo considera admirable lo que se hace con los recurso que cuentan los nuevo talentos.

«Tienen acceso a las tendencias y quieren desarrollarse en áreas que les gusta o se identifican, como todos estos nuevos youtubers e influencers»

Agregó Lalo Hernández que ha tenido la oportunidad de compartir con una nueva generación de fotógrafos.

«Aún siendo muy jóvenes se reinventan para no ser uno más del montón… me gusta poder colaborar con talentos emergentes con ideas frescas y diferentes… muchas veces difíciles de digerir».

Su futuro a ritmo de película

Lalo Hernández ha vivido desde el rollo hasta las nuevas tendencias, ideas, talentos emergentes, a todo lo que tenga que ver con un simple click.

«En el futuro inmediato, seguir adelante con los clientes y sus proyectos, en el medio plazo liderizando una compañía relacionada con imágenes adaptada a estos tiempo digitales y de app móviles».

Pero también a un futuro más largo su idea es llegar a dirigir producciones para cine independiente.

«Utilizar la creatividad y lo aprendido para crear atmósferas deseadas en películas para Netflix o cualquier plataforma digital» es una de su retos.

«La dirección de fotografía me apasiona desde que me tocaron mis primeros trabajos dirigiendo comerciales para cine y televisión, desde ese momento super que eso era lo que quería hacer… si me gano un Oscar, te aviso» finalizó.

ACN/MAS/Nota de prensa

