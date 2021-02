More Less Project es una iniciativa de Francesco Stumpo un diseñador y artista plástico interdisciplinario egresado del Wentworth Institute of Technology de Boston.

Este evento es una iniciativa pública de arte participativo que se realizó por primera vez en agosto de 2019 en California.

Y que presenta un espacio de reflexión sobre los valores y deseos de quienes participen; es una invitación a considerar las cosas valiosas en sus vidas a raíz del efecto que estas elecciones tienen en ellas.

La dinámica es un panel de conversación entre diseñadores, artistas y emprendedores creativos y, luego, la comunidad puede unirse en un espacio de discusión acerca del último año remoto.

Francesco Stumpo presenta More Less Project: Año Remoto

La próxima edición se llevará a cabo el jueves 25 de febrero y contará con un panel conformado por el comediante, guionista y activista Ricardo Del Bufalo (Caracas);

El fundador de Tiny Rockets Orlando Osorio (CDMX); el host del podcast “Becoming Yourself” Francisco Hernández (CDMX).

La artista e ilustradora Adrianana Alfidi (Bogotá) y la fundadora de Adhesivo Magazine, Edith Vaisberg (CMDX).

Será la primera vez que este proyecto abra una edición dirigida a audiencia venezolana y, además, tendrá una segunda fecha en inglés, el viernes 26.

More Less Project se centrará en tratar de descubrir cómo manejar el nuevo mundo o cómo adaptarse a él, relató Francesco Stumpo.

En palabras de Stumpo, “este evento es importante porque el arte traspasa el contexto bidimensional y lo utilizamos para conectar, generar comunidad y crear espacios de reflexión”.

La práctica artística y el trabajo de Stumpo exploran la sensibilidad abstracta de las líneas como el principal impulsor de conexiones y espacios.

En palabras de la curadora Isabel Delgado: “Al entrar en un diálogo con las piezas de Francesco, el espectador se encuentra frente a un alfabeto donde las líneas crean nuevos cifrados de realidades que van de lo conocido a lo desconocido, de lo recto a lo orgánico, del vacío a lo lleno, y recrea la mirada hacia otras sutiles perspectivas”.

Nota de prensa

No dejes de leer

Baruta fue elevada a capital de Miranda por su cuatricentenario