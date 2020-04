Francia llegó a 833 muertes en un día a causa del coronavirus

Este 6 de abril, el gobierno de Francia confirmó 833 muertes en un día a causa del coronavirus, por lo que la cifra se eleva a 8 mil 911; las cuales están divididas en 6 mil 494 en hospitales y 2 mil 417 en casas de ancianos y centros de dependencia.

Así lo informó, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, quien agregó que de esos decesos, 605 fueron registradas en las últimas 24 horas, es decir; que el número de muertos en hospitales es casi el doble al sumado hasta este domingo con 357 en las 24 horas anteriores.







No obstante, explicó que «los 228 muertos más en residencias y centros corresponden a los datos recopilados en ese periodo; y no necesariamente a nuevos decesos en dicho tiempo, pues todavía no se dispone de las cifras en todos los del país».

Francia llegó a 833 muertes en un día

Es de recordar, que el gobierno francés informa por primera vez desde el viernes pasado, las muertes por coronavirus suscitadas en viviendas y centros para personas dependientes; nuevos decesos que han aumentado de manera rápida las estadísticas y que provocan más críticas hacia el presidente de ese país, debido a que los datos registrados no permitían sumar de manera completa.

En relación a lo anterior, de acuerdo a información oficial, en Francia existen hasta este lunes 74 mil 390 casos de coronavirus confirmados, 3 mil 912 más que ayer (domingo), así como se llegó a 833 muertes en un día.

Además, el personal sanitario atiende a 7 mil 072 personas en unidades de cuidados intensivos, exactamente 478 más en un día. «Éstas cifras demuestran que el camino es largo, antes de poder dar por superada esta crisis sanitaria», precisó el ministro.







En este sentido anunció, que van a comenzar una amplia campaña para realizar pruebas de coronavirus dirigida a personas propensas a contagiarse, entre ellas los mayores; al igual que a aquellas con alguna discapacidad y evidentemente a los profesionales de la salud y otros que los acompañan.

Debido a que Francia llegó a 833 muertes en un día, Véran reiteró lo dicho desde el inicio del confinamiento el 17 de marzo; “hoy, igual que ayer y mañana, debemos mantener la movilización ciudadana quedándonos en casa».

Con información: ACN/EFE/Foto: Agencias

