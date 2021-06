Francisco León sale del closet y se declara homosexual

El modelo, cantante y presentador de televisión venezolano, Francisco León salió del closet y se declara abiertamente homosexual.

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram; León aprovechó que estábamos en el mes de la celebración del orgullo gay o el mes Pride y publicó un material audiovisual.

En dicha grabación reveló su condición sexual y el por qué nunca se había atrevido a salir del clóset públicamente.

Francisco León se declara homosexual

En este video comenzó dejando claro que está en una época muy importante y trascendental en su vida; además de agradecerle a todos sus seguidores por ser tan humanos y cercanos.

«Quería aclarar algunas dudas que he visto por ahí en las redes sociales y decirles que Soy homosexual. Siempre me había ahogado esa palabra por temor; por miedo al qué dirán y por venir de un país que no estaba preparado para ver a un Mister Venezuela, un presentador de un programa matutino o a un cantante salir del clóset en la década del 2000′ «, expresó.

Luego dejó claro que sabía que muchas personas conocían sobre su orientación sexual y muchos lo sospechaban; pues soñaba con el momento de decirles a todos su verdad.

Finalizó dejando claro que la vida es lo más importante por encima de la religión; la sexualidad y hasta el color de la piel.

Reacciones

Comentarios han surgido luego de que el animador revelara esta verdad. Uno de los primeros en opinar fue el Zar de la belleza, Osmel Sousa.

Sousa al hablar del tema de León lo hizo sin tapujos y hasta bromeó; al afirmar que del cláset salió hace mucho tiempo «ya eso se sabía», argumentó.

Por su parte, León respondió indicando que Sousa siempre ha sido irrespetuoso con esta comunidad; por lo que no se sorprendió.

ACN/0800 Noticias

No dejes de leer: ¿En la dulce espera? Aseguran que Daniela Alvarado está embarazada

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN