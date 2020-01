Francisco Santos renuncia al puesto de embajador de Colombia en EE.UU.

Irán afirma que está enriqueciendo más uranio que antes del acuerdo nuclear con las potencias mundiales en el 2015, según dijo el jueves el presidente iraní Hassan Rouhani, en un discurso televisado.

«Estamos enriqueciendo más uranio antes de que se alcanzara el acuerdo (…) La presión ha aumentado sobre Irán pero continuamos progresando», afirmó Rouhani.

Irán ha reducido gradualmente sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear en represalia por la retirada de Washington del pacto en 2018 y su reimposición de sanciones que han paralizado la economía del país.

La cadena de noticias PBS NewsHour publicó en twiter: «En un discurso ante los líderes bancarios, Hassan Rouhani dijo que el programa nuclear de Irán está en una «mejor situación» que antes del acuerdo nuclear con las potencias mundiales».

In a speech before the heads of banks, Hassan Rouhani said the nuclear program is in a “better situation” than it was before the nuclear agreement with world powers. https://t.co/j068xSLnq0

— PBS NewsHour (@NewsHour) January 16, 2020