Francotirador asesina a policía colombiano en región de Catatumbo

Israel bombardeó este jueves nuevamente la Franja de Gaza, tras haber identificado seis cohetes provenientes del enclave costero, informó el Ejército israelí.

Este bombardeo ocurre un día después de una redada en Cisjordania; que causó la muerte de 11 palestinos, entre ellos seis milicianos.

“Hace unos instantes, aviones de combate atacaron un centro de fabricación de armas perteneciente a la organización terrorista Hamás; situado en el centro de la Franja de Gaza”, indicó un portavoz del Ejército en un comunicado.

Así mismo, refirió que el bombardeo también alcanzó un complejo militar en el norte de la Franja; perteneciente a la misma organización,

Ese complejo, que también se utilizaba como almacén naval de armas, está situado junto a una mezquita, un centro médico, una escuela; un hotel y una comisaría de policía, añadió la misma fuente, al considerar que Hamás, una organización islamista que gobierna de facto en Gaza desde 2007.

El comunicado, además refiere que estos bombardeos, que según las autoridades israelíes “dañaron significativamente las capacidades” de Hamás; fueron realizados en respuesta a los seis cohetes disparados horas antes desde el enclave, y que hicieron sonar las alarmas antiaéreas de las localidades israelíes de Ashkelon, Sderot y la zona que rodea la Franja.

🚨Israel has bombed the Gaza Strip after Palestinian fighters launched several rockets from the besieged coastal.

🚨Israel ha bombardeado la Franja d Gaza después d q los combatientes palestinos lanzaran varios cohetes desde la zona costera sitiada. pic.twitter.com/A0H3UwjviM

