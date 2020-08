Freddy Bernal anunció que superó el covid-19

La noche de este sábado Freddy Bernal, dirigente del oficialismo, informó que superó el covid-19.

Bernal indicó sobre su recuperación del covid-19 luego de un reposo; seguimiento de las medidas sanitarias y el cumplimiento del aislamiento social.

La información la dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social Twitter @FreddyBernal.

“Agradezco a Dios, al Santo Cristo de La Grita y al pueblo de Venezuela; por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos», expresó.

Cabe recordar, que el pasado 9 de agosto, Bernal; llamado el protector del Táchira, notificó que dio positivo para el coronavirus.

“Después de haber sentido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre, me aislé de inmediato; me puse en manos de la autoridades competentes en salud y he salido positivo en la prueba del PCR”, indicó en esa oportunidad.

Es importante resaltar, que varios funcionarios del Gobierno han sido contagiados del mortal virus, y lo han superado, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo.

Sin embargo, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Darío Vivas, no superó la batalla contra el coronavirus, pues falleció el pasado 13 de agosto de 2020, a causa de la pandemia.

Cabe destacar, que Venezuela este sábado arribó a 44.946 casos de covid-19; de los cuales 36.175 se encuentran recuperados.

Según el balance ofrecido este sábado por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, el país registró 1,067 nuevos casos en las últimas 24 horas.

