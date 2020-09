Diputado Freddy Guevara salió de la embajada de Chile en Caracas

Este miércoles 9 de septiembre, el diputado y líder opositor de Voluntad Popular Freddy Guevara salió de la embajada de Chile en Caracas; luego de tres años refugiado en la sede diplomática.

Luego de tres años el diputado Freddy Guevara salió de la Embajada de Chile, tras la maniobra de la administración de Nicolás Maduro de “indultarlo”; el dirigente de oposición aseveró que pese de haber aceptado la medida, señaló que no va a participar en las elecciones parlamentarias. “No soy candidato, ni seré candidato en ningún tipo de fraude”.







Guevara agregó que esta decisión es política de él porque se necesitan más personas en el “terreno” contra Maduro; pero destacó que le aconsejaron que no dijera todo lo que quiera porque podría ser detenido nuevamente.

Dirigentes Amenazados

En este sentido, denunció que todos los dirigentes de oposición y partidos políticos fueron amenazados por Maduro para que participaran en las elecciones.

“Muchos me recomendaron cuando tomó la decisión de aceptar el “indulto”, que tuviera claridad, porque no estábamos como en el 2017 y por cualquier razón podía ser apresado; yo sé que aquí no hay Estado de Derecho, si hay miedo, pero les juro que da mucho más miedo que Venezuela se quede condenada a esto de verdad y quedarme con un remordimiento de conciencia de no haber hecho todo y que se conviertan el país en una segunda Cuba”, dijo.

También, explicó que se comunicó con Stalin González y le hizo saber que no estaba de acuerdo que se haya “negociado” con los presos políticos para convalidar unas elecciones.

“Sobre el tema político, lamento mucho que esto haya terminado así, nosotros estamos libres por una negociación que no fue con nosotros, yo no puedo hablar por los que todavía están en las cárceles; pero ojalá hubiese sido otra la circunstancia, el costo de romper la unidad y convalidar el fraude es muy alto, no lo comparto, no lo valoro.

«Hoy después de 3 años vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, pero nos toca luchar, cada quien, desde sus espacios, cada quien hasta donde pueda al máximo que pueda», dijo.

También, comentó que se debe luchar por el país. «Luchar implica asumir los riesgos que valen la pena, luchar por Venezuela desde Venezuela. Si yo tengo la oportunidad de luchar desde Venezuela tengo el deber moral de hacerlo mientras que se pueda».

Sin más detalles

Guevara no ofreció muchos detalles sobre sus casi tres años en la Embajada de Chile, solo agradeció el apoyo a Michelle Bachelet, expresidenta del país, y de Sebastián Piñera, actual mandatario, por su apoyo. “No fue como estar en una cárcel. No tenía libertad, sin lugar a dudas, pero no es como la situación dramática que han vivido los presos políticos”; dijo el legislador, quien reconoció que después de tanto tiempo sin estar frente a las cámaras tuvo que anotar algunas de sus declaraciones para leerlas desde su celular.

Tras culminar su discurso, salió directo a una reunión de Voluntad Popular en la Plaza Bolívar de Chacao.

El dirigente opositor estaba refugiado en el lugar desde el 4 de noviembre del año 2017.

#Venezuela | Freddy Guevara: Esto no es un indulto, es una decisión política de la dictadura https://t.co/lKUiOfhHWg — VPItv (@VPITV) September 9, 2020

ACN/ El Nacional

No dejes de leer: Periodista Juan Eleazar Figallo se postuló como candidato a la AN

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN