Frente Amplio capítulo Carabobo convocó a protesta del 10M en Caracas

En Carabobo el Frente Amplio Venezuela Libre informó que participará en la convocatoria realizada por el presidente encargado Juan Guaidó para el próximo 10 de marzo.

El coordinador de la plataforma en la región carabobeña, Manuel Barreto, agregó que el llamado es acudir a la capital a apoyar el llamado hasta la sede de la Asamblea Nacional.

“Ir a la Asamblea Nacional no es una cuestión simbólica de ir a un edificio, es que parece que ha perdido tanto el mundo y más nosotros el hecho de que estos diputados fueron electos en una elección que costó muchísimo y se logró”, refirió.

El Frente Amplio de Mujeres también se pronunció y rechazó el trato hacia las mujeres en los centros de salud del país, la vocera fue la gremialista del Colegio de Enfermeros, Carmen Álvarez, quien aseguró que la realidad de todas las maternidades del país es que el personal intenta hacer algo pero no tienen con qué hacerlo, “si no tengo con qué hacerlo, la calidad que voy a dar no es óptima”, lamentó.

Mientras, la diputada Deyalitza Aray, se refirió a los asesinatos de mujeres en Venezuela, “es inaceptable que el año pasado la cifra de feminicidios en el país cerró con 169 mujeres y que este año van 60 (…) y 9 de ellas son de Carabobo, esto no se puede silenciar”, mencionó.