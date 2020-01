Fuerte sismo sacudió el sur de Puerto Rico derribando varias estructuras

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, informó este lunes que el ejército de su país no violaría las leyes de conflictos armados al atacar sitios culturales iraníes, una amenaza lanzada mas temprano por el propio Presidente norteamericano Donald Trump.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a atacar sitios culturales, Mark Esper dijo a los periodistas de presentes en Pentágono: «Seguiremos las leyes de conflictos armados».

“No atacaríamos esos sitios, porque eso sería un crimen de guerra”, afirmó Mark Esper.

«Siempre nos mantendremos dentro de las leyes que rigen los conflictos armados”, agregó Mark Esper.

Dirigir acciones militares contra sitios culturales con se considera un crimen de guerra según el derecho internacional.

Esta normativa se encuentra incluida una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyada por la administración Trump en 2017 y la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales.

Mark Esper despeja dudas sobre las amenazas de Trump contra Irán

Este lunes, Trump le dijo a los periodistas abordo del Air Force One que habrá una «gran represalia» si Teherán los atacaba.

La agencia de noticias Reuters informó que el presidente aseguró que Estados Unidos estaba apuntando a 52 objetivos iraníes «de un nivel muy alto e importante para Irán y la cultura iraní».

«Se les permite matar a nuestra gente, torturar y mutilar a nuestra gente, usar bombas en las carreteras y hacer estallar a nuestra gente. ¿Y no se nos permite tocar sus sitios culturales? ¿No es así? No funciona de esa manera», amenazó Trump ante los medios presentes en el avión presidencial Air Force One este lunes.

#worldNews Pentagon says will not break law of war, despite Trump threat https://t.co/MTuKL2t2LL pic.twitter.com/PNMjEVzKCQ — techcenter (@techcen70555780) January 6, 2020

Con información de: ACN|Reuters|Redes

