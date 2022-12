Fuerte temblor en San Antonio del Táchira

Compartir

La XVII edición del Miami New Media Festival presentó su primera proyección del 2022 en Venezuela, en el Centro de Bellas Artes CBA Ateneo de Maracaibo.

El evento se llevó a cabo el pasado martes 15 y el miércoles 16 de noviembre, a las 5:00 pm; y el jueves 17 de noviembre, a las 7:00 pm, como parte de la programación del evento EL ANTER “un atardecer de feria para los que no van al amanecer”, que celebró el 52 aniversario del Teatro Bellas Artes de

Maracaibo.

Con estas proyecciones, el prestigioso festival internacional se unió a las actividades en honor a los 52 años de trayectoria del Teatro Bellas Artes de Maracaibo; gran eje cultural del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, su casa matriz en donde confluyen todas las manifestaciones del arte.

Una presencia que ha sido posible gracias al apoyo del presidente del CBA, Fergus Walshe, y su directora, Liliana Blanco de Montero.

El Miami New Media Festival es una plataforma de arte creada por la Fundación Arts Connections y tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios.

Este año el tema central es “Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence” (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia) y participan un total de 40 obras de video arte, seleccionadas a través de una convocatoria pública, en la que participaron más de 100 propuestas.



El curador de la proyección en Maracaibo, Jimmy Yánez, quien además coordina los eventos para el Caribe Insular y Continental del MNMF, explicó que esta primera proyección en Venezuela incluyó los 40 videos de la selección 2022, de los cuales 34 forman parte de la selección principal y 6 de la convocatoria italiana.

