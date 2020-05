Reportan fuga de seis privados de libertad en Naguanagua

La llegada del coronavirus ha dado un vuelco de 360 grados a todo el mundo y Venezuela no ha sido la excepción; pues el mortal virus toca la nación en medio de una profunda crisis económica, en donde trabajadores carabobeños soportan injusticias en medio de la cuarentena y luchan por sobrevivir.

Desde el 16 de marzo el país inicia una cuarentena que ha sido extendida por segunda vez hasta el próximo 12 de junio por el presidente Nicolás Maduro.

En medio de calles solitarias y el riesgo que representa la pandemia, trabajadores de los sectores básicos salen a luchar por ganarse un sueldo que en la mayoría de los casos; solo alcanza para costear el alimento unos pocos días.

Robert Almao, ayudante de panadería cuenta al equipo de ACN; que tras la llegada del coronavirus a Venezuela, todo en su empleo cambio de la noche a la mañana y sin previo aviso.

“Todo en mi trabajo iba bien, me daban el beneficio de la comida que correspondía en mi horario; tenía transporte y una buena remuneración. Al decretar la cuarentena todos esos beneficios fueron olvidados, como si nosotros tuviésemos la culpa de la llegada de ese virus”, manifiesta.

Este joven es tan solo uno de los tantos trabajadores carabobeños; que soportan injusticias en la cuarentena de parte de sus patronos, en medio de la crisis, la escasez y la inseguridad.

“El sueldo que antes recibía ya no es el mismo, me lo redujeron sin previo aviso; y me lo dan en bolívares lo cual no me alcanza para nada, pues como sabemos la moneda está completamente devaluada; con eso solo compro lo que pueda en comida. Artículos personales ya me resulta imposible”, relata.

Asimismo, comenta que el beneficio del transporte es suspendido y el horario cambiado drásticamente; advirtiendo al trabajador que si no cumple con el mismo, no puede continuar laborando en el lugar, “allí está la puerta”. Sin tomar en cuenta los horarios de trabajo de transporte público y la poca afluencia del mismo.

Alamo comenta; que por dicha razón muchos de sus compañeros, han tenido que renunciar y retirarse; pues son personas que viven en la Zona Sur de Valencia y se les dificulta llegar aún más.

“Yo trabajo en Prebo y vivo en Naguanagua, salgo a las 4:30am y debo caminar aproximadamente 1 hora; arriesgando mi seguridad y ellos no toman en cuenta eso. Muchas veces me ha tocado ir de regreso a pie a la casa; es decir desde Prebo hasta Naguanagua; pues me exigen salir a una hora en la cual ya no hay transporte público”, expresa.

El trabajador quien refleja preocupación en su rostro, comenta que ha tenido varios intentos fallidos en la búsqueda de un nuevo empleo; pues a su juicio en estas condiciones que vive el país y el mundo a causa del coronavirus; los patronos no quieren ingresar a sus nóminas nuevos empleados.

Finalmente, este joven invita a los empresarios que manejan una plantilla de empleados a que se pongan en los zapatos del trabajador. “Yo entiendo que esta situación afecta también a los empresarios; pero entiendan al trabajador; si laboramos es porque también tenemos necesidades. Nuestro trabajo también vale, pues sin nosotros tampoco las empresas pueden funcionar. El trabajo debe ser en conjunto, en las dificultades es que los seres humanos debemos unirnos más; para lograr salir adelante”, destaca.

