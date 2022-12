«Fui abusada cuando era niña», la valiente y dura revelación de Caterina Valentino (+video)

Compartir

Tras las alarmantes cifras de abuso infantil en Venezuela, la conductora y periodista venezolana Caterina Valentino se sumó a la campaña “los niños no se tocan” y reveló a sus seguidores un crudo y valiente testimonio.

La venezolana, este 1º de diciembre, usó sus redes para compartir una experiencia desgarradora: Fue abusada cuando era niña.

¡La ex host de E! aseguró que se animó a compartir su historia después de denunciar una cantidad lamentable de casos de abuso infantil en los últimos días en su programa de radio Contigo.

«Fui abusada cuando era niña», escribió Caterina en junto a clip donde dio más detalles.

«Quiero hablar desde mi historia personal, porque aun cuando me hace más vulnerable, sé que puede servir para alertar mucho a los padres», inició.

Y continuó, «Yo tenía 9 años y fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música, una persona cercana a la familia y un hombre respetado dentro de nuestra comunidad».

«Cuando yo no le permitía hacer lo que él quería con mi cuerpo, él colocaba en mi diario, ‘Ella no estudió’, y me chantajeaba», agregó.

Caterina pidió a los padres prestar más atención cuando se trata de las personas que rodean a sus hijos, pues el 80% de las veces el abusador sexual resulta ser alguien de la familia o su entorno.

La estrella declaró tajante, «No hay terapia que valga, ni una palabra de aliento que valga. Esas heridas quedan para toda la vida, nadie borra eso. Repliquemos este mensaje y gritemos con fuerza, los niños no se tocan».

"FUI ABUSADA CUANDO ERA NIÑA"🗣️ CATERINA VALENTINO CONTÓ SU DIFÍCIL PASADO A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la periodista y modelo venezolana relató que apenas tenía nueve años de edad cuando sucedió el hecho.pic.twitter.com/XG0pPPebgs — Táchira Noticias (@TachiraNoticias) December 2, 2022

Con información de E News

No dejes de leer: Frank Quintero deja una huella a favor del autismo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN