Padres de futbolista universitaria: Katie Meyer se quitó la vida

Compartir

Pavel Sivakov nacionalizado francés y podrá correr con el equipo Ineos, al renunciar a su origen ruso y fue aceptado por la Unión Ciclística Internaciona (UCI) el pasado miércoles; por lo que el corredor no se verá afectado por el veto a Rusia por parte de la Federación internacional y podrá competir con normalidad.

Sivakov, nacido en San Donà di Piave (Italia) hace 24 años, pero de padre rusos, pasó a vivir en Francia con su familia cuando apenas tenía un año; por lo que su formación y educación tanto personal como deportiva es francesa.

El escalador del Ineos que había estado pensando en este cambio durante unos meses; decidió acelerar los trámites tras la reciente invasión de Ucrania por parte del ejército ruso.

Pavel Sivakov nacionalizado francés

«Nací en Italia y me mudé a Francia cuando tenía un año. Francia es donde crecí y me eduqué, y donde me enamoré del ciclismo, que es lo que me hizo feliz. Así llegué a ser profesional. Es como en casa»; asegura Pavel Sivakov, que creció en Haute-Garonne.

El ciclista ya francés, quien podrá competir con el maillot tricolor en las competiciones internacionales; se mostró agradecido a la UCI por su acogida ante los mencionados acontecimientos.

«Hacía tiempo que quería convertirme en francés y me inscribí en la UCI, pero dado lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, quise acelerar las cosas. Me gustaría agradecer a la UCI y al equipo Ineos su apoyo en este proceso»; señaló

Sivakov se muestra «muy feliz» por el hecho de poder competir con ciudadano francés. «Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos de 2024 para Francia y eso es algo que sabe el equipo, ellos lo apoyarían completamente», concluyó.

A saber

Pavel Sivakov es hijo de los también expedalistas profesionales Alexei y su madre Aleksandra Koliaseva.

Sus máximos logros fueron ganar el Ronde d’Isard (Francia), Giro Ciclístico D’Italia y el Giro del Valle de Aosta (Costa de Italia) en 2017; Tours de Los Alpes y Polonia 2019; medalla de plata del Campeonato Nacional de Rusia en la prueba contrarreloj (2018) y de la tres grandes (Giro, Vuelta y Tour) fue noveno en el país de la bota (2019).

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Vinotinto femenina sub-17 comienza periplo ante Argentina

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN