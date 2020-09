Futbolista muere de un disparo en funeral de víctimas de explosión en Beirut

No cabe duda de que en cualquier momento podemos ser testigos de algo inédito; como que Josh Donaldson haya hecho un jonrón, pero al llegar al plato fue expulsado.

Así es, el cañonero de los Minnesota Twins, se convirtió en el protagonista de esta peculiar historia en la que se voló la barda; pero después fue enviado a las regaderas por el umpire de home, ya que reclamó el conteo.

En el sexto episodio, Donaldson dio un cuadrangular de 381 pies, pero al llegar al home; el umpire Dan Bellino pareció molestarse al ver que Donaldson había echado tierra al plato con un pie.

En realidad, el conflicto había empezado durante el turno de Donaldson. Él y Bellino sostuvieron un intercambio de palabras tras un pitcheo cantado strike; fuera por apreciación de la localización del lanzamiento o porque el umpire decidiera que Donaldson no había aguantado su swing.

Aunque la conversación no lucía tan animada, el manager de los Mellizos; Rocco Baldelli; salió a hablar con Bellino para calmar las aguas.

Al final a los Mellizos les faltó ese empujón extra para vencer a los Medias Blancas, quiénes los vencieron por marcador de 4-3, y con ello se clasificaron a los playoffs.

Josh Donaldson sin duda es uno de los peloteros más emocionantes que hay en todo MLB; al jugar con pasión y pegar jonrones espectaculares.

Donaldson ha ganado el MVP de la Liga Americana y fue parte de aquel emocionante equipo de los Azulejos de Toronto que peleaba por los playoffs a mediados de la década; y ahora está derrochando su talento en los Mellizos de Minnesota.

