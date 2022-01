¡El futuro! Realizan primeras pruebas de auto volador Antelope

El desarrollo de los autos voladores es un sueño de la ingeniería y tecnología en su máxima expresión, y al parecer pronto podría lograrse, pues iniciaron las pruebas del auto volador Antelope.

La firma británica Bellwether Industries, un desarrollador de taxis aéreos; mostró los primeros resultados exitosos de su coche volador futurista en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Las primeras pruebas de su prototipo a control remoto, llamado Antelope; o Antílope es capaz de alcanzar una altitud de 13 pies y una velocidad máxima de 25 millas por hora.

Este vehículo está enmarcado en los denominados eVOTL; es decir aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje verticales (por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, Bellwether Industries sólo ha hecho ocho pruebas con un modelo a escala y logró elevarlo a cuatro metros; además de que alcanzara una velocidad de 40 kilómetros por hora.

En tanto, Bellwether Industries sostiene que el vuelo tendrá capacidad para cuatro o cinco personas, con una altitud máxima de 3 mil pies; una velocidad máxima de 135 mph y suficiente energía de la batería para un vuelo de una hora a la carga útil máxima.

El Antelope es un avión eVTOL futurista estilizado para un pasajero con cuatro ventiladores por conductos; cuatro motores eléctricos y una batería trasera para su fuente de energía.

Tipo de aeronave: avión de pasajeros eVTOL.

Pilotaje: 1 piloto.

Hélices: 4 ventiladores de conductos.

Motores eléctricos: 4 motores eléctricos.

Fuente de alimentación: Baterías.

Fuselaje: Compuesto de fibra de carbono.

Tiene un perfil compacto y es capaz de viajar dentro de una ciudad.

El avión aterriza en la parte inferior de su fuselaje reduciendo la complejidad y el peso de la aeronave.

Dispone de un sistema de propulsión oculto.

La propulsión totalmente eléctrica se traduce en un avión respetuoso con el medio ambiente.

Por su parte, la empresa británica planea crear una nueva versión de este prototipo del Antelope; este año y lanzar el diseño final para 2028.

La compañía fundada en enero de 2019 y con sede en Londres; aspiran que el desarrollo de este tipo de tecnología se encuentre en la mayoría de las urbes del planeta a más tardar en 10 años.

Representantes de Bellwether Industries afirman que el eVOTL; tendrá un bajo impacto al medio ambiente y tendrá la apariencia de un vehículo deportivo.

Solo es cuestión de tiempo para que podamos trasladarnos como los supersónicos por los aires hacia nuestros trabajos y hogares. Si ese es el caso; es probable que las calles de superficie de las principales ciudades se congestionen aún más de lo que ya están.

Increasing urbanization will contribute to the deployment of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles. Here's a test flight of a prototype, developed by British startup, Bellwether Industries, launched by graduates of @RCA: https://t.co/O3TZopMc6x @KristinJHouser

— Bigtrendsguy (@bigtrendsguy) January 23, 2022