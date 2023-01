Gaby Orozco presenta su libro “Lujuria de Ángeles”

Compartir

Médico oftalmólogo de profesión, pero dedicada a la literatura por pasión, Gaby Orozco, presenta su primer libro de romanticismo titulado “Lujuria de Ángeles”.

valenciana de 30 años de edad, p con el que busca adentrarse en la industria de la literatura.

“Lujuria de Ángeles” una historia de ficción, inspirada además en hechos reales, relata la trama de una chica en 15 capítulos que se ve tentada a caer en un triángulo amoroso, sin embargo, no se trata de cualquier vínculo.

La protagonista se ve envuelta entre un ángel y un demonio, quien pese a huir de ellos, deberá decidir con quién quedarse.

“Mi intención es realizar una escritura que trata de enseñar valores, entretener, dar mensajes de esperanza, y contar historias reales en un medio de ficción”, explica Orozco.

“La idea de escribir una historia de ángeles, surge cuando luego de varias perdidas familiares un poco impactantes en mi vida, realizo un curso de angiología y admito que me obsesioné un poco con el tema de los ángeles. Incluso, tuve algunas experiencias que no tenían explicación, eran ángeles que me ayudaban”, detalla.

Gaby comenta asimismo que después de vivir aquella experiencia, surgió la idea de narrar una historia de amor entre una chica que es perseguida por un ángel y un demonio.

“Porque, ¿a quien no le gusta que el chico malo quiera a la protagonista?”, destaca.

De igual forma, explica que en la historia es ficticia, deja varios mensajes importantes para el lector. Aborda, por ejemplo, la soberbia, la empatía y el amor propio desde el punto de vista de las relaciones, además de la toxicidad en la que a veces las personas se ven tentadas a sumergirse.

“Es común ver cómo nos gusta “el chico malo”, a pesar de que nos hace daño tanto física, como psicológicamente”.

El ejemplar se puede adquirir a través de la plataforma de Amazon para quienes se encuentran fuera de Venezuela.

También se puede solicitar mediante la cuenta en Instagram @papelylabial

