Gales se ampara en Bale y Ramsey para acercarse a octavos de la Euro

Gales derrotó a Turquía 2-0, gracias a la conexión entre dos de los jugadores referencia Gareth Bale y Aaron Ramsey; situó virtualmente al conjunto de Rob Page en los octavos de final de la Eurocopa y condenó a Turquía a una segunda derrota que le deja al borde del k.o.

Habían avisado dos veces. Bale, sin oposición, miraba al área desde los tres cuartos y Ramsey entraba en solitario desde segunda línea. En la primera (6′), el meta Ugurcan Çakir salvó el tiro del jugador del Juventus, que en la segunda (24′) lanzó demasiado elevado cuando estaba completamente solo.

Pero a la tercera no falló. Turquía, que parecía haber despertado con el paso de los minutos, increíblemente no había aprendido la lección; volvió a dejar solo a Bale para controlar, mirar y centrar al área, y permitió que Ramsey entrara por una autopista para bajar el balón con el pecho y cruzarlo a la red.

Gales derrotó a Turquía

Fue el castigo a un nuevo despiste del conjunto de Senol Gunes. La necesidad de victoria tras caer contundentemente en el partido inaugural de la Eurocopa ante Italia (3-0) no se vio correspondida en el campo; tan solo en algunos compases con la clase del milanista Hakan Calhanoglu, los intentos por la derecha de Cengiz Under y la brega en punta del artillero del Lille Burak Yilmaz alimentaron sus ilusiones.

Gales, con el mismo once titular que ante Suiza, supo administrar bien el partido; rápido cuando se precisaba con Daniel James por la izquierda, sólido atrás cuando el desgaste hacía mella y atento a aprovechar las facilidades de su rival.

En plena frustración turca, y con el añadido cumplido, aún le quedó tiempo a Bale para redondear una magnífica actuación y resarcirse del error del penalti que falló antes, con su segunda asistencia, a Connor Roberts, que selló el definitivo 0-2.

Ficha técnica

Turquía (0): Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Kaan Ayghan, Çaglar Söyüncü, Umut Meras (Mert Müldür, 72′); Okay Yokuslu (Demiral, 46′), Cengiz Under (Irfan Can Kavehci, 83′), Hakan Çalhanoglu, Ozan Tufan (Yusuf Yazici, 46′), Kenan Karaman (Halil Dervisoglu, 75′); y Burak Yilmaz. DT. Senol Gunes

Gales (2): Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Allen (Ampadu, 73′), Morrell; Daniel James (Neco Williams, 90+4′), Ramsey (Wilson, 85′), Bale; y Moore. DT. Rob Page.

Goles: Ramsey (42′) y Roberts (90+5′).

Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonestados: Burak Yilmaz (90+2′) y Calhanoglu (90+2′); Ben Davies (90+2′) y Mepham (90+2′). Escenario: Estadio Olímpico de Bakú.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Sergio Ramos se va de la «Casa Blanca»

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN