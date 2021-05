Estos son los ganadores de los Premios Billboard Music Awards 2021

Este domingo 23 de mayo se realizó una edición más de los Premios Billboard Music Awards 2021 desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, con Nick Jonas como el presentador del evento.







El gran ganador de la noche fue The Weeknd, quien se encontraba nominado en 16 categorías y ganó en 10. Otro de los más ganadores fue el rapero Pop Smoke, quien recibió de manera póstuma 5 galardones. En las categorías de música latina, Bad Bunny fue el artista más ganador, ya que triunfó en las cuatro categorías en las que se encontraba nominado.

Además, Drake recibió el reconocimiento como mejor artista de la década, ya que es el mayor ganador en la historia de los Billboard Music Awards. Por otro lado, P!nk fue galardonada con el ‘Icon Award’ por su gran trayectoria musical. Además, Pink hizo una presentación que comenzó con un tema en colaboración con su hija Willow Sage Hart.

Los ganadores de los Billboard Music Awards son elegidos con base en las preferencias de la audiencia, las ventas de álbumes y canciones digitales, presencia en radio y plataformas de streaming, así como el reconocimiento social de los artistas. Aquí te dejamos la lista completa de ganadores.

Ganadores de los Billboard Music Awards 2021:

Artista Top Hot 100

The Weeknd

Mejor Canción en Ventas

BTS, “Dynamite”

Mejor Artista Country Femenina

Gabby Barrett

Mejor Artista Latino

Bad Bunny

Mejor Canción del Hot 100

The Weeknd

Mejor Canción de Rap

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Mejor Artista de Rock

Machine Gun Kelly

Mejor Álbum Billboard 200

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Mejor Artista

The Weeknd

Mejor Artista Latino Femenina

Karol G

Mejor Artista en redes sociales

BTS

Mejor Dúo o Grupo

BTS

Mejor Artista Femenina

Taylor Swift

Artista Top Billboard 200

Taylor Swift

Mejor Artista de Radio

The Weeknd

Mejor Artista Dance/Electrónica

Lady Gaga

Mejor Artista Gospel

Kanye West

Mejor Artista de canciones por Streaming

Drake

Mejor Artista R&B

The Weeknd

Mejor Artista Rap Femenina

Megan Thee Stallion

Mejor Artista R&B Masculino

The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina

Doja Cat

Mejor Artista Rap

Pop Smoke

Mejor Artista Rap Masculino

Pop Smoke

Mejor Artista Country

Morgan Wallen

Mejor Artista Country Masculino

Morgan Wallen

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny

Mejor Álbum R&B

The Weeknd, After Hours

Mejor Álbum Rap

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Mejor Álbum Country

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Mejor Álbum Rock

Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Mejor Álbum Latino

Bad Bunny, YHLQMDLG

ACN/ El Diario

