Ganadores de la ceremonia virtual de los Premios Emmy 2020

Este domingo 20 de septiembre se realizó la nueva edición de los Premios Emmy, la ceremonia que premia a las mejores series del año.

La 72ª de los Emmy ha estado marcada por su celebración diferente, ya que el teatro repleto de estrellas se cambió por una transmisión virtual debido a las restricciones causadas por la pandemia de coronavirus.







En este sentido, la Academia de Artes y Ciencias de Televisión de Estados Unidos decidió seguir adelante con la ceremonia de los Emmy 2020, con el cómico y presentador Jimmy Kimmel como presentador de una gala extraña con todos los candidatos en sus casas.

HBO y Netflix triunfan en los Premios Emmy

Asimismo, Watchmen de HBO lidera en los ganadores de los Premios Emmy 2020, el grupo con 26 nominaciones, incluida una nominación a Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Película para Regina King. No muy lejos del drama está Ozark, la serie favorita de celebridades de Netflix protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, con 18 nominaciones. Y, por supuesto, tenemos que celebrar a todos los nominados promerizos, incluidos Zendaya, Cate Blanchett, Nicole Byer, Paul Mescal y más.

Ganadores de los Premios Emmy 2020

Actriz protagonista en una serie de comedia: Catherine O’Hara(Schitt’s Creek)

Actor protagonista en serie de comedia: Eugene Levy(Schitt’s Creek)

Guion en serie de comedia: Daniel Levy(Schitt’s Creek)

Dirección en una serie de comedia: Andrew Cividino, Daniel Levy(Schitt’s Creek)

Actor de reparto en serie de comedia: Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Actriz de reparto en serie de comedia: Annie Murphy(Schitt’s Creek)

Serie de comedia: Schitt’s Creek

Programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Actriz protagonista de una miniserie o película: Regina King(Watchmen)

Actor protagonista de una miniserie o película: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Guion de una miniserie o película: Watchmen (Damon Lindelof y Cord Jefferson)

Dirección de una miniserie o película: Maria Schrader (Unorthodox)Actor de reparto de una miniserie o película: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Actriz de reparto en una miniserie o película: Uzo Aduba (Mrs. America)

Miniserie: Watchmen

Programa de competición: RuPaul’s Drag Race

Actor protagonista en serie dramática: Jeremy Strong (Succession)

Actriz protagonista en serie dramática: Zendaya (Euphoria)

Guion en serie dramática: Jesse Armstrong (Succession)

Dirección en serie dramática: Andrij Parekh (Succession)

Actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup (The Morning Show)

Actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner (Ozark)

