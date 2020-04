Retirada gandola que se salió de la vía en viaducto La Cabrera

View this post on Instagram

#MasTemprano se generó un volcamiento de vehículo de carga en el viaducto La Cabrera, sentido Maracay – Valencia. Equipo de operaciones viales apoyando con dispositivo vial para extracción de gandola con grúa telescópica. . Nosotros seguimos activos en las vías para poder brindar este tipo de apoyo a quienes aún deben transitar las autopistas de #Carabobo en tiempo de #CuarentenaSocial . Conduce con #Precaución . #Lunes #20Abril #CuarentenaTotal #QuedateEnTuCasa